03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Odunpazarı'nda komisyon üyeleri seçildi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:31
Odunpazarı'nda komisyon üyeleri seçildi
Odunpazarı'nda komisyon üyeleri seçildi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Meclisi 2017 yılı Nisan ayı Olağan Meclis toplantısı 7'nci Birleşim 1'inci Oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında gerçekleşti.
Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda Belediye Encümen Üyeliği; İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, Parklara İsim Verilmesi Komisyonu, İçkili Yerler Tespit Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Odunpazarı Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısının 6 Nisan saat 17.30'da yapılması kararlaştırıldı.
(AS-Y)

03.04.2017 19:38:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

2017 Yılı Genç Çiftçi Hibe Desteği başvuruları başlıyor
YEREL

2017 YILI GENÇ ÇİFTÇİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR
Otizmli çocuklardan resim sergisi
YEREL

OTİZMLİ ÇOCUKLARDAN RESİM SERGİSİ
Eskişehir sokaklarında tutum sesleri
YEREL

ESKİŞEHİR SOKAKLARINDA TUTUM SESLERİ
Anadolu Üniversitesi ile Acıbadem Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLE ACIBADEM HASTANESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Avukat Rıdvan Öz: &quot;Çocuklarımızı paçalarına kadar kirlenmiş ülke siyasetine alet etmeyin&quot;
YEREL

AVUKAT RIDVAN ÖZ: "ÇOCUKLARIMIZI PAÇALARINA KADAR KİRLENMİŞ ÜLKE SİYASETİNE ALET ETMEYİN"
Çiftçilerin beklediği yağış bu hafta geliyor
YEREL

ÇİFTÇİLERİN BEKLEDİĞİ YAĞIŞ BU HAFTA GELİYOR
Yardım edenlerle muhtaçlar arasında köprü görevi görüyor
YEREL

YARDIM EDENLERLE MUHTAÇLAR ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR
Vatandaş soruyor Başkan Kurt cevaplıyor
YEREL

VATANDAŞ SORUYOR BAŞKAN KURT CEVAPLIYOR
Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği Vali Çelik'i ziyaret etti
YEREL

OTİZMLİ ÇOCUKLAR FARKINDALIK DERNEĞİ VALİ ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ
Muttalipli çocuklar İbiş'in Şen Mahallesinde
YEREL

MUTTALİPLİ ÇOCUKLAR İBİŞ'İN ŞEN MAHALLESİNDE
Şehitler için mevlit okutuldu, mehteren takımı gösteri yaptı
YEREL

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU, MEHTEREN TAKIMI GÖSTERİ YAPTI
Eskişehirli Şair Faruk Uğur'dan müzikli şiir dinletisi
YEREL

ESKİŞEHİRLİ ŞAİR FARUK UĞUR'DAN MÜZİKLİ ŞİİR DİNLETİSİ
DAK İnönü'de
YEREL

DAK İNÖNÜ'DE
Sarıcakaya'dan turizm atağı
YEREL

SARICAKAYA'DAN TURİZM ATAĞI
İnönü ilçesinde fener alayı
YEREL

İNÖNÜ İLÇESİNDE FENER ALAYI
Bakan Eroğlu'dan Eskişehir'e gölet müjdesi
YEREL

BAKAN EROĞLU'DAN ESKİŞEHİR'E GÖLET MÜJDESİ
AK Parti Eskişehir milletvekilleri ve ilçe yönetimi vatandaşlarla buluştu
YEREL

AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ VE İLÇE YÖNETİMİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU
AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü Günyüzü'nde vatandaşlarla buluştu
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI DÜNDAR ÜNLÜ GÜNYÜZÜ'NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Odunpazarı Belediyesi '1100 Günü' ile ESPARK'ta
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ '1100 GÜNÜ' İLE ESPARK'TA
Takas pazarı ilgi görüyor
YEREL

TAKAS PAZARI İLGİ GÖRÜYOR
Eskişehir Eko-Şov'u çok sevdi
YEREL

ESKİŞEHİR EKO-ŞOV'U ÇOK SEVDİ
İnönü'de fidan dağıtıldı
YEREL

İNÖNÜ'DE FİDAN DAĞITILDI