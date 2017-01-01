Odunpazarı'nda komisyon üyeleri seçildi
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ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Meclisi 2017 yılı Nisan ayı Olağan Meclis toplantısı 7'nci Birleşim 1'inci Oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında gerçekleşti.
Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda Belediye Encümen Üyeliği; İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, Parklara İsim Verilmesi Komisyonu, İçkili Yerler Tespit Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Odunpazarı Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısının 6 Nisan saat 17.30'da yapılması kararlaştırıldı.
(AS-Y)
03.04.2017 19:38:56 TSI
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