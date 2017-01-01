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İznik Belediye Meclisi'nde komisyon seçimleri

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:34
İznik Belediye Meclisi'nde komisyon seçimleri
İznik Belediye Meclisi'nde komisyon seçimleri

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - İznik Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Osman Sargın'ın başkanlığında toplanan mecliste 15 gündem maddesi görüşüldü. Eko Turizm Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantı, Mart 2017 ayına ait meclis toplantısında alınan kararların özetlerinin oylanması ile başladı. 2016 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi gereğince bir yıllık görev süresi için Öner Erim ve İsmail Pencik encümen üyeliğine oy birliği ile seçildi. Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre Komisyonu, Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, İçkili yer Tespit Komisyonu, Kadın- Erkek Eşitliği Komisyonu, Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyon üyeleri de oy birliği ile belirlendi.
(MŞ)

03.04.2017 19:42:49 TSI
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