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Kırıkkale'de hukukçular referandumu anlattı



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KIRIKKALE (İHA) - Türkiye Hukuk Platformu tarafından organize edilen "Hukukçular Referandumu anlatıyor'' semineri Avukat Sabire Meltem Banko'nun moderatörlüğünde gerçekleşti.

Kırıkkale Kültür merkezinde gerçekleştirilen seminere Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Enver Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülşen Yeşiloğlu, AK Parti Yahşihan İlçe Başkanı Hüseyin Şenol katıldı.

Seminer öncesinde bir konuşma yapan Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, "Recep Tayyip Erdoğan İslam ve Dünya lideridir. Geçmiş yıllarda Türkiye kendini idare edememiş, sürekli idare edilmiştir. Bu Recep Tayyip Erdoğan sayesinde son bulmuştur. Dünya Tayyip Erdoğan'ı sevmiyor, istemiyor. Bizi birbirimize böldürmek istiyorlar. Hepimiz biriz ve birlikte yaşıyoruz. Referandum siyasi bir olay değildir. Millet meselesidir. Biz devletimizin yanındayız'' dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Enver Kılıç'da, "Türkiye yıllardan beri unutulmuştu. Çok zaman kimliğimizin esaslarına maruz kaldık. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde tam anlamıyla kimlik uyanması yaşıyoruz. Bugün dokunulamaz dediğimiz arzusunu değiştirme sürecindeyiz.''şeklinde konuştu.

Seminere konuşmacı olarak katılan Avukat Mustafa Murat Kaplan ise, "Türkiye Hukuk Platformu tarafından organize edilen ve içinden geçmekte olduğumuz bu tarihi süreçte bizlerin de Hz. İbrahim'in ateşine ağzında bir damla su taşıyan karınca misali, bir nebze olsun katkı sağlamaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

(BÖ)



03.04.2017 20:18:19 TSI

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