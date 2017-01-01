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CHP İskenderun İlçe Başkanı Mansuroğlu, Meclis üyesini istifaya çağırdı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 20:17
CHP İskenderun İlçe Başkanı Mansuroğlu, Meclis üyesini istifaya çağırdı
CHP İskenderun İlçe Başkanı Mansuroğlu, Meclis üyesini istifaya çağırdı

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - CHP İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, İskenderun Belediyesi CHP Meclis Üyesi Fatma Korçak'ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini söyledi.
İskenderun Belediye Meclis Denetim Komisyonuna CHP'den seçilen Fatma Korçak'ın 2016 yılı faaliyetlerinin incelendiği 'Denetim Raporu'nda tespit edilen ve 13 maddeden oluşan aksaklık iddialarına katılmadığını belirten CHP İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, partilerinin Meclis Üyesi Fatma Korçak'ı belediye idaresinin aklanması çabalarına hizmet ettiğini söyleyerek istifaya davet etti. Mansuroğlu yaptığı açıklamada, "Bu eylemi partimizin meclis grubu ve ilçe başkanlığı ile gerekli görüşmeleri yapmadan, grup toplantılarına katılmadan keyfi bir biçimde gerçekleştirerek, partimizi kamuoyu önünde zor durumda bırakmıştır. Meclis Üyesi Fatma Korçak'ın parti tüzüğümüzün 'Parti Suçları'nı tanımlayan madde 70 A bendinin A, B, D ve F alt bendlerinde yer alan suçları işlemiş olmasından dolayı 'kesin çıkarma cezası' talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevki hususunda gerekli karar İl Başkanlığımıza gönderilmiştir. Partimizden meclis üyesi seçilen Fatma Korçak'ı kendisine oy veren CHP seçmeninin iradesine saygı duyarak meclis üyeliği görevinden istifa etmeye çağırıyoruz" dedi.
(MSM-Y)

03.04.2017 20:25:28 TSI
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