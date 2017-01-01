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Milletvekili Uzer'den en özel ziyaret



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Referandum çalışmaları kapsamında toplumun her kesimine ulaşan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziantep Rehber Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Merkezin kurucusu Kahraman dinç'in kapıda karşıladığı Milletvekili Uzer, sınıfları dolaşarak, öğrenci ve velileri ile görüştü. Uzer'in özel gereksinimli çocuklarla tek tek ilgilendiği ziyarette duygusal anlar da yaşandı. Çocukların ve ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği Milletvekili Uzer, merkez eğitmenlerinden ise dersler ve çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Ziyaret nedeniyle Uzer'e teşekkür eden Merkezin Kurucusu Dinç, "Hem idarecilerimiz, hem eğitmenlerimiz hem de aileler ne kadar zor ve sorumluluk gerektiren bir iş yaptığımızın farkındayız. Büyük fedakarlıklarla eğitim veren öğretmenlerimizle bu özel çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Elbette sektörümüzün sorunları ve zorlukları mevcut. Ama 16 Nisan'dan sonra yeni ve daha güçlü bir Türkiye ile bu sorun ve zorlukların üstesinden daha rahat gelebileceğimize inanıyoruz. Fedakarlığın simgesi olan öğretmen ve velilerimizi kutluyorum" dedi.

Milletvekili Uzer ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Ak Parti iktidarlarının dezavantajlı gruplara büyük önem verdiğini hatırlatarak, bugüne kadar özel ve engelli bireylere verilen hizmetlerin 16 nisan'dan sonra katlanarak artacağını ifade etti.

Merkezin'in kurucusu Kahraman Dinç ve eğitmenlere çok özel bir hizmet verdiğini söyleyerek teşekkür eden Uzer, "Bugüne kadar kurulmuş Ak Parti hükumetleri, toplumuzun her kesimine özellikle engelli ve özel gereksinime ihtiyaç duyan fertlerin yer aldığı dezavantajlı gruplara verdiği değer ortadadır. Hiç kuşkusuz bu işin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep tayyip Erdoğan'dır. 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' felsefesinden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İnşallah dezavantajlı gruplara yönelik olmak üzere tüm hizmetlerimiz 16 Nisan'dan sonra katlanarak devam edecektir" diye konuştu.

(SD-Y)



03.04.2017 20:29:30 TSI

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