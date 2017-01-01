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Haliliye'de hijyenik konteynerler hizmete sunulacak



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, temizlik işleri müdürlüğünden alımı yapılan plastik çöp konteynerlerde yaptığı incelemenin ardından konteynerlerin ilçe genelinde dağıtımını yapacaklarını söyledi.

Teknik konuda yetkililerden bilgi alan Demirkol, ilçe genelinde dağıtımı yapılacak olan dağıtılacak olan konteynerler ile kötü kokunun da önüne geçileceğini ifade etti. Demirkol, "Halkımızın bütün hizmetlerde en iyisine layık olduğu anlayışı içerisinde sağlıklı, hijyen yönünden insan sağlığını koruyan ve aynı zamanda çevreye kötü kokular yaymayan plastik konteynerlerimizi Haliliye halkının hizmetine sunuyoruz" dedi. Temizlik işleri müdürlüğü, ilçe genelinde ana ve ara arterlerde bulunan çöp konteynerlerini ihtiyaç ve talep doğrultusunda yenileme çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler ilçe geneline dağıtmak üzere daha hijyenik ve kapaklı olması dolayısıyla çöp kokusunun dışarıyla yayılımını engellemede etkili olan bin adet 800 litrelik çöp konteyneri ile 200 adet 120 litrelik küçük konteynerin alımını yaptı. Demirkol da, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte konteynerlerin değişimi çalışmalarını denetledi. Demirkol Haliliye Belediyesinin temizlik atölyesinde, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Dişli'den yaptıkları çalışmalar ve yeni konteynerlerin teknik özellikleriyle ilgili bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından Demirkol, Atatürk Mahallesinde konteyner değişim çalışmalarını da yerinde denetledi. Başkan Demirkol'a yaptığı denetlemede Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Belediye Meclis üyelerinden Abdulkadir Altundağ, Cuma Demir, Emir Elden, Erdal Deniz, İmam Fidanoğlu, Halil Yetkin, Mahmut Saatçi, Mehmet Erol, Müslüm Yüksel ve Nusret Kaya da eşlik etti.

(BB-SD-Y)



03.04.2017 20:30:18 TSI

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