03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgat'ta çıkan yangın korkuttu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 21:32
Yozgat'ta çıkan yangın korkuttu
Yozgat'ta çıkan yangın korkuttu

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Abide İş Hanı'nda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Abide İş Hanı'nda bir kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının büyümesine engel oldular. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesinden sonra itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(BMG-UY-Y)

03.04.2017 21:39:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta minibüs devrildi: 5 yaralı
YEREL

YOZGAT'TA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 5 YARALI
Yozgat Başbakan Binali Yıldırım'ı karşılamaya hazır
YEREL

YOZGAT BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'I KARŞILAMAYA HAZIR
Hem ülke hem de Yozgat ekonomisine katkı sağlıyorlar
YEREL

HEM ÜLKE HEM DE YOZGAT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORLAR
Kulak çınlaması sorun olmaktan çıkıyor
YEREL

KULAK ÇINLAMASI SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR
Sorgun Belediye Başkanı Şimşek, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
YEREL

SORGUN BELEDİYE BAŞKANI ŞİMŞEK, BAŞARILI SPORCUYU ÖDÜLLENDİRDİ
Çekerek Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlayacak
YEREL

ÇEKEREK DEVLET HASTANESİ HASTA KABULÜNE BAŞLAYACAK