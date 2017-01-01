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Yozgat'ta çıkan yangın korkuttu



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Abide İş Hanı'nda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Abide İş Hanı'nda bir kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının büyümesine engel oldular. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesinden sonra itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(BMG-UY-Y)



03.04.2017 21:39:37 TSI

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