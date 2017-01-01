Elazığ'da belediyesinden fidan dikme etkinliği
(Fotoğraflı)
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da belediye tarafından "Yeşil bir gelecek senin ellerinde" sloganıyla mahallelerde fidan dikilmeye başlandı.
Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mahallere ağaçlandırma alanı oluşturulması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada ilk olarak merkez Hilalkent Mahallesi'nde belirlenen alana mahallelinin katılımıyla 300 sedir çam dikimi yapıldı.
Yapılan etkinlikten duydukları minneti dile getiren mahalle sakinleri, hem yeşil bir mahallede oturmanın hem de dedelerinden miras torunlarına emanet olan çevreye katkı sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Belediye tarafından önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de benzer fidan dikme etkinliklerinin olacağı öğrenildi.
(HİV-Y)
04.04.2017 16:05:49 TSI
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