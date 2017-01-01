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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Başkan Yazgı, "Selçuklu mahallesi kararını 'evet' olarak vermiş"

04 Nisan 2017 Salı, 15:59
Başkan Yazgı, "Selçuklu mahallesi kararını 'evet' olarak vermiş"
Başkan Yazgı, "Selçuklu mahallesi kararını 'evet' olarak vermiş"

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - AK Parti Aksaray Kadın Kolları tarafından referandum çalışmaları kapsamında Selçuklu Mahallesinde toplantı düzenlendi.
Programa, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve Kadın Kolları Başkanı Fazilet Zehra Köktaş ile çok sayıda kadın davetli katıldı.
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu öncesi, 'evet' için yaptığı saha çalışmalarına Selçuklu Mahallesinde devam etti. Başkan Yazgı, "Daha güçlü bir Türkiye için geleceğimiz için mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev gezerek halkımıza neden 'evet' denilmesi gerektiğini hemşehrilerimizin ayağına gidip anlatacağız. Önümüzde çok önemli bir seçim var. 16 Nisan'da halk oylaması var. Maddelerden en önemlisi 5 senden 5 seneye seçim olması, koalisyonun olmaması. Biliyorsunuz memleketimiz koalisyon hükümetlerinden çok çekti. 10 senede 12 tane hükümetin değiştiği dönemleri yaşadık. Koalisyon demek iki şeyin birbiri ile kavga etmesi demek ortaya doğru dürüst bir şey çıkmaz. Belediyeden örnek veriyim düşünün Belediye Başkanından 3 tane olsa ne olur? Ben bir şey derim öbürü başka bir şey der ortaya bir şey çıkmaz birisi için önemli olan başkası için önemli olmaz hiçbir hizmet yapamazdık. Biz, Selçuklu mahallesinde asfalt ile ilgili büyük çalışmalar yaptık. Parklarımızı kauçuk zemin yaptık. Parklarımıza güzel oyuncak aletleri yaptık. Mahallemize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Başkan Yazgı'nın konuşmasının ardından kadın davetliler, isteklerini ve önerilerini dile getirdi. Mahalle toplantılarına ilgili birim müdürlerini de götüren Başkan Yazgı, hangi birimle ilgili sıkıntı varsa o birimin müdürüne sorunun giderilmesi konusunda talimat verdi. Daha sonra çocuklara hediye verilerek birlikte hatıra fotoğrafları çektirildi.
(YC-AH-Y)

04.04.2017 16:06:15 TSI
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