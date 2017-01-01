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15 Temmuz şahitleri Aşkale ve Aziziye'de konuştu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Aşkale ve Aziziye'de ilçelerinde ''15 Temmuz Şahitleri Konuşuyor'' programı düzenlendi.

Program kapsamında, 15 Temmuz gazileri Zekeriya Çılgı, Onurcan Akçay, Ahmet Kağızmanlı ve Rıza Demir, Aşkale ve Aziziye'de söyleşi programı düzenlendi.

Aşkale Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, kamu kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Aziziye ilçesinde düzenlenen programa ise Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, kamu kurum yöneticileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Programın amacının, darbe teşebbüsünde canlarını hiçe sayarak kahramanlık örneği gösteren 15 Temmuz gazilerinin, 15 Temmuz şahlanışı ve ruhunu yaşatarak, gelecek nesillere aktarılması için ilçelerde gençlerle buluşmak olduğu kaydedildi.

(ERZ-Y)



04.04.2017 16:06:21 TSI

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