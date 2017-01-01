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Kamyonetin zulasından 66 kilo esrar çıktı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, durdurulan bir kamyonetin zulasından 66 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda uygulama yapıldığı öğrenildi. Yapılan uygulamada Ş.A.'nın kullandığı bir kamyonetin durdurularak arandığı ve kamyonetin zulasından 22 adet paketler halinde 66 kilo esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

Yetkililer, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suçlarından Ş.A. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



04.04.2017 16:06:41 TSI

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