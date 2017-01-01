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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Okul Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Karaman'da yapılacak

04 Nisan 2017 Salı, 16:00
Okul Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Karaman'da yapılacak

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Okul Sporları Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonasının 8-10 Nisan tarihleri arasında Karaman'da yapılacağı bildirildi.
Düzenlenecek olan şampiyona hakkında yazılı bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Karaman'da düzenlenecek olan şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Karaman'ın artık ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek önemli kentlerden birisi haline geldiğini dile getiren Kısacık, "Bu şampiyona önemli bir spor organizasyonu olmasının yanı sıra, ilimizin tanıtımı açısından da büyük önem arz ediyor. Şampiyonaya katılacak olan bütün sporculara başarılar diliyorum" dedi.
Okul Sporları faaliyet programında yer alan şampiyonaya kız ve erkek kategorisinde olmak üzere 200'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Şampiyonada Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tokat, Düzce, Yalova, Tekirdağ, Rize, Mersin, Sivas, Mardin, Van, Batman, Adana, İstanbul, Gaziantep, Artvin, Amasya, Çorum, Çanakkale, Denizli, Zonguldak, Manisa, Kayseri, Elazığ, Kahramanmaraş, Bitlis, Ordu, Trabzon, Samsun, Kırklareli, Kütahya ve KKTC'den gelecek sporcular katılacak.
(MD-AH-Y)

04.04.2017 16:07:12 TSI
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