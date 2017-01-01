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Sağlık çalışanları ile hastalar, hastane bahçesine 900 fidan dikti



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Sağlık çalışanları ile hastalar, yeşillendirme çalışmaları kapsamında Karaman Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikti.

Karaman Orman İşletme Müdürlüğünün destek ve katkılarıyla hastane bahçesine 300 çam, 300 sedir, 100 ceviz, 100 badem ve 100 akasya olmak üzere toplam 900 fidan dikildi.

"Fidan dikimine katılan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hasan Arslan, bir hastane verdiği sağlık hizmeti ile etkin olduğu kadar, yeşil ve bakımlı bahçesi ile hem hasta sağlığı hem de bulunduğu kentsel çevre için de etkin olabilmelidir" dedi.

Hastaneye daha çok hasta veya hasta yakınlarının geldiğini bu nedenle görsel çevre kalitesinin insanların psikolojilerini olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Arslan, "Estetik ve göze hoş gelen mekanlarda bulunmak ve yaşamak insanları daha mutlu etmektedir. Görüntü olarak çirkin ortamlar insanlarda hoşnutsuzluk, bezginlik meydana getirmektedir" şeklinde konuştu.

Ağaç dikme etkinliğine Karaman Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi hastaları da katılarak fidan dikti.

(MD-AH-Y)



04.04.2017 16:08:06 TSI

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