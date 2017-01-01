04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlık çalışanları ile hastalar, hastane bahçesine 900 fidan dikti

04 Nisan 2017 Salı, 16:00
Sağlık çalışanları ile hastalar, hastane bahçesine 900 fidan dikti
Sağlık çalışanları ile hastalar, hastane bahçesine 900 fidan dikti

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Sağlık çalışanları ile hastalar, yeşillendirme çalışmaları kapsamında Karaman Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikti.
Karaman Orman İşletme Müdürlüğünün destek ve katkılarıyla hastane bahçesine 300 çam, 300 sedir, 100 ceviz, 100 badem ve 100 akasya olmak üzere toplam 900 fidan dikildi.
"Fidan dikimine katılan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hasan Arslan, bir hastane verdiği sağlık hizmeti ile etkin olduğu kadar, yeşil ve bakımlı bahçesi ile hem hasta sağlığı hem de bulunduğu kentsel çevre için de etkin olabilmelidir" dedi.
Hastaneye daha çok hasta veya hasta yakınlarının geldiğini bu nedenle görsel çevre kalitesinin insanların psikolojilerini olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Arslan, "Estetik ve göze hoş gelen mekanlarda bulunmak ve yaşamak insanları daha mutlu etmektedir. Görüntü olarak çirkin ortamlar insanlarda hoşnutsuzluk, bezginlik meydana getirmektedir" şeklinde konuştu.
Ağaç dikme etkinliğine Karaman Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi hastaları da katılarak fidan dikti.
(MD-AH-Y)

04.04.2017 16:08:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da Kanser Haftası kapmasında &quot;Bilgilendirme Standı&quot; açıldı
YEREL

KARAMAN'DA KANSER HAFTASI KAPMASINDA "BİLGİLENDİRME STANDI" AÇILDI
Okul Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Karaman'da yapılacak
YEREL

OKUL SPORLARI MASA TENİSİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KARAMAN'DA YAPILACAK
Recep Konuk: &quot;Bu elbise bu bedene dar geliyor, dar&quot;
YEREL

RECEP KONUK: "BU ELBİSE BU BEDENE DAR GELİYOR, DAR"
Konuk, &quot;Tarım, gıda ve sanayi sektörüne yön vermek istiyoruz&quot;
YEREL

KONUK, "TARIM, GIDA VE SANAYİ SEKTÖRÜNE YÖN VERMEK İSTİYORUZ"
Karaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
YEREL

KARAMAN'DA KAÇAK KAZI YAPAN 3 KİŞİ YAKALANDI