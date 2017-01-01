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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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MAASKİ'den 205 milyonluk yatırım

04 Nisan 2017 Salı, 16:05
MAASKİ'den 205 milyonluk yatırım
MAASKİ'den 205 milyonluk yatırım

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Daha temiz bir Manisa inşa etmek adına atıksu arıtma tesislerine büyük önem veren MASKİ Genel Müdürlüğü, işletmeye aldığı, inşaat çalışmalarının devam ettiği ve planlamasını yaptığı tesislere tam 205 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştiriyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sadece bugünü değil geleceği de düşünerek yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda kurulduğu günden bu yana önemli projeleri hayata geçiren MASKİ, ilk etapta 13 atıksu arıtma tesisini faaliyete alarak, daha temiz bir Manisa için ilk adımı attı. Bakım-onarım ve revizyon çalışmaları yapılan tesislere 20 milyon TL'nin üzerinde harcama yapıldı.
Atılan ilk adımın ardından hız kesmeyen MASKİ; Manisa Merkez, Turgutlu, Gördes Atıksu Arıtma Tesislerinin inşaat çalışmalarına başladı. Bu süreçte, Soma Belediyesi tarafından başlayan ancak Büyükşehir Kanunu ile MASKİ'ye devrolan Soma Atıksu Arıtma Tesisi'ne de büyük önem verildi. Devreye alınması için gün sayılan tesis, Bakırçay Havzası'nı koruma altına almak için önemli bir adım olacak. Öncelik sırasına göre ihtiyaç duyulan noktaları belirleyen MASKİ, yapımı devam eden tesislere yaklaşık 120 milyon TL yatırım yaptı.

Yeni tesislere 65 Milyon TL yatırım
MASKİ Genel Müdürlüğü, İl geneline yeni tesisler kazandırmak için çalışmalarında hız kesmedi. Proje süreçleri farklı aşamalarda olan 8 yeni tesis için daha çalışan MASKİ, bu yatırımlar için de 65 milyonluk bir yatırım bedeli belirledi. Alaşehir merkez ve ilçenin Kavaklıdere Mahallesi'ne inşa edilecek tesisler için proje çalışmaları bitti. 2 tesis için kısa bir süre içerisinde yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Kırkağaç İlyaslar Mahallesi, Selendi, Sarıgöl, Demirci merkeze inşa edilmesi planlanan tesislerin ise proje çalışmaları devam ediyor. Köprübaşı merkezin atıksu kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldıracak tesis için ise yakın zaman içinde proje ihalesine çıkılacak. Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde inşa edilmesi düşünülen tesis kapsamında da planlama süreci sürüyor.

"Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz"
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'yı özlenen günlerine kavuşturmak için yaptıkları yatırımların tüm Türkiye hatta dünya için önemli olduğunu ifade etti. Başkan Ergün, "Türkiye'de en çok atıksu arıtma tesisi yapan idare seçildik. İşletmeye aldığımız, inşaat çalışmalarının büyük bir hızla sürdüğü ve planlama süreçlerini farklı aşamalara taşıdığımız atıksu arıtma tesisleri sayesinde Gediz Havzası ve Kuzey Ege Havzası'nı eski özlenen günlerine kavuşturacağız. Yatırımlarımız için tam tamına 205 Milyon TL'lik bir rakam söz konusu. İdaremiz atıksu arıtma tesisleri inşa etme noktasında İller Bankası kredilerinden faydalanıyor. Kredilerimizin ödemelerini de kurumumuz bütçesinden karşılıyoruz. Yatırım bütçemizin büyük bir kısmını atıksu arıtma tesisleri kapsıyor. Sadece bugün için değil gelecek nesiller için yatırım yapıyoruz. Gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz. Tabii ki yatırımlarımız bu noktada kalmayacak. Önümüzdeki dönemler içinde yeni tesisler yapacağız. Ayrıca Turgutlu ve Alaşehir başta olmak üzere ihtiyaç duyulan ilçelerimizin kanalizasyon hatlarını da tamamıyla sağlıklı hale getirecek proje çalışmalarına başladık. Atıksu kaynaklı çevre kirliliğine son verip, doğanın katledilmesine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız özlemini duyduğu Manisa'da tertemiz bir çevrede yaşayacak. Bunun sözünü verdik. Tutmak içinde yaptığımız hizmetler ortada" dedi.
(SC-Y)

04.04.2017 16:12:45 TSI
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