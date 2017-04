YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TBMM Başkanvekili Aydın: "Dünyada Türkiye'deki gibi parlamenter bir sistem yok"

MERSİN (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Dünyada Türkiye'deki gibi parlamenter bir sistem olmadığını belirterek, "Siz ne kadar iktidar seçerseniz seçin, ne kadar Ankara'ya milletvekili gönderirseniz gönderin, tepe noktasında her zaman muktedir olan başka bir zihniyet vardı" dedi.

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD), üyeler arası kaynaştırma yemeğinin 6'ncısını düzenledi. Toplantının bu haftaki konuğu TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın oldu. Toplantıya, Mersin GİAD eski başkanlarından Mehmet Alper Gürsoy ve Mehmet Karalar da katıldı.

TBMM Başkan Vekili Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte aktif olarak çalışmalarını sürdürerek fayda sağladığı için Mersin GİAD'ı kutladı. Toplantıda referandum süreci ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bilgiler veren Aydın, mevcut anayasanın sivil inisiyatif eliyle yapılan bir anayasa olmadığının ve darbeci bir ruhla hazırlandığının altını çizdi. Dünyada Türkiye'deki gibi parlamenter bir sistem olmadığına dikkat çeken Aydın, "Siz ne kadar iktidar seçerseniz seçin, ne kadar Ankara'ya milletvekili gönderirseniz gönderin, tepe noktasında her zaman muktedir olan başka bir zihniyet vardı. Bu zihniyet millet karşısında kendilerini daha büyük gören bir zihniyetti. Şimdi 65. hükümetle yönetiliyoruz. 65. Hükümet kendine bir hedef belirlerdi ve o hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerledi. Bunu hazmedemeyen darbeciler, bunun önüne geçmek istedi fakat başarılı olamadı. Sistemden kaynaklı olarak istikrarın olmaması, koalisyonla yönetilen bir Türkiye, bu çatışmalarla yıllardır zaman ve güç kaybetti. Türkiye artık bu çatışmaları yaşamasın istiyoruz. Türkiye'nin yapısı bu çatışmalara uygun değildir" dedi.

Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol ise Mersin GİAD'ın oluşum süreci ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Aydın'a teşekkür eden İzol, "Biz de iş insanları olarak devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. Sağladığımız istihdamla ve iş hacmimizle bu ülkeye elimizden gelen desteği sağlamaya özen gösteriyoruz. Türkiye artık inovasyon doğrultusunda ilerleyen bir ülke haline geldi" diye konuştu.

