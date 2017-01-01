04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TBMM Başkanvekili Aydın: "Dünyada Türkiye'deki gibi parlamenter bir sistem yok"

04 Nisan 2017 Salı, 16:06
TBMM Başkanvekili Aydın: "Dünyada Türkiye'deki gibi parlamenter bir sistem yok"
TBMM Başkanvekili Aydın: "Dünyada Türkiye'deki gibi parlamenter bir sistem yok"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Dünyada Türkiye'deki gibi parlamenter bir sistem olmadığını belirterek, "Siz ne kadar iktidar seçerseniz seçin, ne kadar Ankara'ya milletvekili gönderirseniz gönderin, tepe noktasında her zaman muktedir olan başka bir zihniyet vardı" dedi.
Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD), üyeler arası kaynaştırma yemeğinin 6'ncısını düzenledi. Toplantının bu haftaki konuğu TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın oldu. Toplantıya, Mersin GİAD eski başkanlarından Mehmet Alper Gürsoy ve Mehmet Karalar da katıldı.
TBMM Başkan Vekili Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte aktif olarak çalışmalarını sürdürerek fayda sağladığı için Mersin GİAD'ı kutladı. Toplantıda referandum süreci ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bilgiler veren Aydın, mevcut anayasanın sivil inisiyatif eliyle yapılan bir anayasa olmadığının ve darbeci bir ruhla hazırlandığının altını çizdi. Dünyada Türkiye'deki gibi parlamenter bir sistem olmadığına dikkat çeken Aydın, "Siz ne kadar iktidar seçerseniz seçin, ne kadar Ankara'ya milletvekili gönderirseniz gönderin, tepe noktasında her zaman muktedir olan başka bir zihniyet vardı. Bu zihniyet millet karşısında kendilerini daha büyük gören bir zihniyetti. Şimdi 65. hükümetle yönetiliyoruz. 65. Hükümet kendine bir hedef belirlerdi ve o hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerledi. Bunu hazmedemeyen darbeciler, bunun önüne geçmek istedi fakat başarılı olamadı. Sistemden kaynaklı olarak istikrarın olmaması, koalisyonla yönetilen bir Türkiye, bu çatışmalarla yıllardır zaman ve güç kaybetti. Türkiye artık bu çatışmaları yaşamasın istiyoruz. Türkiye'nin yapısı bu çatışmalara uygun değildir" dedi.
Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol ise Mersin GİAD'ın oluşum süreci ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Aydın'a teşekkür eden İzol, "Biz de iş insanları olarak devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. Sağladığımız istihdamla ve iş hacmimizle bu ülkeye elimizden gelen desteği sağlamaya özen gösteriyoruz. Türkiye artık inovasyon doğrultusunda ilerleyen bir ülke haline geldi" diye konuştu.
(KYM-Y)

04.04.2017 16:13:48 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çöpe atılmış bayrağı yıkatıp okula götürdü
YEREL

ÇÖPE ATILMIŞ BAYRAĞI YIKATIP OKULA GÖTÜRDÜ
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Deniz Türkali: &quot;Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali hiç bitmesin&quot;
YEREL

DENİZ TÜRKALİ: "ATIF YILMAZ KISA FİLM FESTİVALİ HİÇ BİTMESİN"
&quot;Mersin İdmanyurdu'nu ligde tutacağız&quot;
YEREL

"MERSİN İDMANYURDU'NU LİGDE TUTACAĞIZ"
Tarsus'un Günyurdu Mahallesi'nin içme suyu sorunu çözüldü
YEREL

TARSUS'UN GÜNYURDU MAHALLESİ'NİN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
GÜNCELLEME - Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
YEREL

GÜNCELLEME - MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI
Toroslar'da şehitler için mevlit okutuldu
YEREL

TOROSLAR'DA ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Toros Üniversitesi'nde emlakçılar kep attı
YEREL

TOROS ÜNİVERSİTESİ'NDE EMLAKÇILAR KEP ATTI
Gültekin: &quot;Yaptığımız çalışmaların meyvesini 16 Nisan'da toplayacağız&quot;
YEREL

GÜLTEKİN: "YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN MEYVESİNİ 16 NİSAN'DA TOPLAYACAĞIZ"
Mersin'de uyuşturucu operasyonları
YEREL

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Erdemli'de okulların çevresi düzenleniyor
YEREL

ERDEMLİ'DE OKULLARIN ÇEVRESİ DÜZENLENİYOR
Kent içine sıkışıp kalan mermerciler, sanayi sitesi için imar planını bekliyor
YEREL

KENT İÇİNE SIKIŞIP KALAN MERMERCİLER, SANAYİ SİTESİ İÇİN İMAR PLANINI BEKLİYOR
Elvan: &quot;Mersin'in 1/100 binlik çevre düzeni planı onayladı&quot;
YEREL

ELVAN: "MERSİN'İN 1/100 BİNLİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI ONAYLADI"
Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN, MERSİN'DE:
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı
YEREL

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Vali Çakacak, yurtta kalan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL

VALİ ÇAKACAK, YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Şaban Güneş atandı
YEREL

MERSİN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞABAN GÜNEŞ ATANDI
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne doğru
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NE DOĞRU
Mut OSB'nin kuruluş çalışmaları Vali Çakacak başkanlığında devam ediyor
YEREL

MUT OSB'NİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI VALİ ÇAKACAK BAŞKANLIĞINDA DEVAM EDİYOR
Baro Başkanı Er: &quot;Meslektaşlarını birleştirici ve bütünleştirici anlayışla çalışan bir baroyuz&quot;
YEREL

BARO BAŞKANI ER: "MESLEKTAŞLARINI BİRLEŞTİRİCİ VE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ANLAYIŞLA ÇALIŞAN BİR BAROYUZ"
Yörükler yola kavuştu
YEREL

YÖRÜKLER YOLA KAVUŞTU
Başkan Turgut: &quot;Hizmetlerimizi vatandaşlarımızla birlikte belirliyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN TURGUT: "HİZMETLERİMİZİ VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE BELİRLİYORUZ"
Mezitli Belediyesi, 9'uncu gönüllü evini açtı
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ, 9'UNCU GÖNÜLLÜ EVİNİ AÇTI
Ataol Behramoğlu'dan şiir dinletisi
YEREL

ATAOL BEHRAMOĞLU'DAN ŞİİR DİNLETİSİ