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Ünüvar: "Halkımızı doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Halkımızla aramıza örülen buz dağlarını eritmeye ve gerçekler ile onları doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ünüvar, referandum çalışmaları kapsamında Adana'nın Kozan ilçesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Referandum sürecinde muhalefet kesimin vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini söyleyen Ünüvar, "Referandumla ilgili halkımıza gerçeklerin ne olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Özellikle anayasa değişiklik paketi ile ilgili esasında işin içeriğinde olmayan pek çok bilgi halkımıza yalan yanlış beyan ediliyor. Bizlerde halkımızla aramıza örülen buz dağlarını eritmeye ve gerçekler ile onları doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz" diye kaydetti.

Türkiye'de parlamenter başına düşen seçmen sayısının oldukça fazla olduğunu ve milletvekili sayısının bu yüzden artırıldığına dikkat çeken Ünüvar, şöyle devam etti:

"Parlamenter sayısın 550'den 600'e çıkartıyoruz. Parlamenter başına düşen 143 binlik kişi başına düşen sayıyı 131 bine indirmiş oluyoruz. Yeni sistemde yasama, yürütme ve yargı tamamen birbirinden ayrılacağı için ne milletvekillerinden seçilen bakanlar yerine bakanların milletvekili olmayanlardan da seçileceği parlamenterlerin de bir yandan parlamentoda etkin olarak görev alacağı ve halkla da temasının daha da yoğunlaşacağı ve 550 olan milletvekili sayısını 600'e çıkartacağız. Avrupa'daki ülkelerde her 51 bin kişi başına bir parlamenter düşüyor. Ama bu da bizim ülkemizde bir aşamadır. Ayrıca 18 yaş seçebilme yaşı ama artık 18 yaşına gelenler artık hem seçmen hem de seçilme niteliğine sahip kişiler olacaktır. Hem şehrini hem de ülkesini daha iyi temsil edecek gençlerimizin de parlamentoda olacaklar. 2019 yılında 18-25 yaş arası nüfusun 13 milyon olacağını varsayarsak ortalama 10 milyonluk bir seçmeni temsil edecek kardeşlerimiz Mecliste yerlerini alacaktır."

(EMR-Y)



04.04.2017 16:17:05 TSI

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