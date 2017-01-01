Trabzon İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nı 15 bin 390 kişi ziyaret etti
TRABZON (İHA) - Trabzon'da geçtiğimiz 30-31 Mart tarihlerinde 6.'sı düzenlenen Trabzon İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nı 15 bin 390 ziyaretçinin katıldığı belirtildi.
Fuara ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, 6.'sını düzenledikleri Trabzon İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nın ülkemizin en gözde fuarlarından biri olduğunu söyledi. Zengin "Etkinlik süresince fuara katılan firmalara 11 bin 300 iş/staj başvurusu yapılmıştır. Fuara yönelik sektörel bir değerlendirme yapacak olunursa, en fazla iş/staj başvurusu yapılan sektörlerin analizi yapıldığında 3 bin 308 başvuruyla Toptan Perakende Ticaret sektörü birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu 2 bin 100 başvuruyla İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri (İletişim ve Çağrı Merkezleri) sektörü takip etmektedir. Üçüncü sırada imalat sektörü yer alıp bu sektöre yapılan iş/staj başvuru sayısı 2 bin 56'dır. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri sektörüne yapılan başvuru sayısı bin 212 sayısı ile dördüncü sırada yer almaktadır" dedi.
Fuara katılan iş arayanların anketleri değerlendirildiğinde ortalama olarak 1 kişinin 2 iş yerine başvuru yaptığını ifade eden Zengin, "İstihdam fuarına 87'si özel sektör, 14 tanesi Kamu/STK olmak üzere toplam 101 firma katılmıştır. Katılan firmaların sektörel analizi yapıldığında 22 firmayla Toptan Perakende Ticaret sektörünün birinci sırada, 20 firmayla İmalat sektörünün ikinci sırada, 10 firmayla Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri sektörünün üçüncü sırada yer aldı" bilgilerini paylaştı.
(BK-ÖS-Y)
04.04.2017 16:19:19 TSI
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