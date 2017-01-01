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Başiskele'de çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde bulunan serasının kapasitesini artıran Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin toprak yapısına uygun fidan ve bitkiler yetiştiriyor. 4 mevsim bitki üretimi yapılan serada depolanan fidanlar ve dış mekan bitkileri yeni yapılan sosyal alanlara, parklara ve yeşil alanlara dikiliyor. Ekipler çelikleme, aşılama gibi işlemleri de burada yapıyor. Başiskele Belediyesi'nin serasında parklara dikilmek üzere yaklaşık 15 çeşitten fazla 10 bine yakın fidan bulunuyor. Başiskele Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü serasında kalan bitkiler yeni saksılara alınırken son 3 ayda yaklaşık 5 bin adet ağaç ilçenin çeşitli noktalarına dikilerek toprakla buluşturuldu.

(İG-GY-Y)



04.04.2017 16:20:17 TSI

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