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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Milli sporcu hazırlıklarını tamamladı

04 Nisan 2017 Salı, 16:14
Milli sporcu hazırlıklarını tamamladı
Milli sporcu hazırlıklarını tamamladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) yapılacak olan Avrupa Kupası ve ortak çalışma kampına katılacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Mert Şişmanlar, hazırlıklarını tamamladı. Milli takım formasıyla Ümitler Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa Kupası Şampiyonluğu kazanan Mert Şişmanlar, yeni bir başarıya daha imza atarak bir kez daha gurur kaynağı olmayı hedefliyor.
Çekya'nın Teplice şehrinde, 08-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Kupası'nda madalya için ter dökecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Mert Şişmanlar, hazırlıklarını Samsun Olimpiyat Merkezinde tamamladı. Ümitler Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa Kupası Şampiyonluğu kazanarak milli marşımızı tüm Avrupa'ya dinleten Mert Şişmanlar, Teplice'de yapılacak olan şampiyonada da yeni başarılara imza atmaya hazır. Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, yeşil-beyazlı sporcunun şampiyonada güzel başarılar elde edeceğine inandığını dile getirerek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu adına sporcumuza bol şans diliyorum." dedi.
(SC-Y)

04.04.2017 16:22:37 TSI
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