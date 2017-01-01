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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Sahire Hasan Uygur Camii temel atma töreni yapıldı

04 Nisan 2017 Salı, 16:17
Sahire Hasan Uygur Camii temel atma töreni yapıldı
Sahire Hasan Uygur Camii temel atma töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Sariye Hasan Uygur Camii temel atma töreni Organize Sanayi Bölgesinde yapılan törenle gerçekleşti.
Törenin açılış konuşmasını yapan Adnan Naci Uygur, cami temelini atmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek camilerin dost evi, birlik yuvası olduğunu belirtti.
Organize Sanayi Bölgesinin eksikliklerinin giderildiğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "En önemli eksiklik bir caminin olmamasıydı. Organize bölgesi Kırşehir'in kalbi olan bir bölge bu bölgede kalkınma ve gelişmeye odaklanmak gerekir" dedi
Tören alanında konuşan AK Parti Milletvekili Mikail Arsan ve Vali Necati Şentürk'te konuşmalarında camilerle Kâbe'ye dönüldüğünü ve maddi hayat içerisinde manevi hazzın camilerle yaşandığını ecdadın torunlarının da cami yaptırmada adımlarının önemli olduğunu anlattı
(EÖ-SK)

04.04.2017 16:24:46 TSI
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