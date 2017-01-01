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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Başbakan Yıldırım Perşembe günü Osmaniye'ye geliyor

04 Nisan 2017 Salı, 16:23
Başbakan Yıldırım Perşembe günü Osmaniye'ye geliyor

OSMANİYE (İHA) - Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan Referandumu öncesinde yaptığı yurt gezisi kapsamında 6 Nisan günü Osmaniye'ye geliyor.
AK Parti Sumbas İlçe Başkanı Kürşat Davutluoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın referandumda 18 maddelik anayasa değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerde bulunacağı Osmaniye mitinginin 6 Nisan Perşembe günü saat 15.30'da Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleşeceğini söyledi.
Sumbas İlçe Teşkilatı olarak aynı gün saat 14.00'da Sumbas'tan miting alanına araç kaldıracaklarını söyleyen Başkan Davutluoğlu, "Bu kutlu yürüyüşte gelin sizler de yanımızda olun" çağrısında bulundu.
(SMB-ELF-Y)

04.04.2017 16:30:25 TSI
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