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Erciyes Üniversitesi, 2016 dünya sıralamalarında Türkiye üniversiteleri arasında 11. Sırada

04 Nisan 2017 Salı, 16:23
Erciyes Üniversitesi, 2016 dünya sıralamalarında Türkiye üniversiteleri arasında 11. Sırada
Erciyes Üniversitesi, 2016 dünya sıralamalarında Türkiye üniversiteleri arasında 11. Sırada

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi, 2016 yılında farklı değerlendirme kuruluşları tarafından yapılan dünya sıralamalarının en az 5'ine giren 17 Türkiye üniversitesi arasında 11. sırada yer aldı.
URAP tarafından yapılan bir çalışmaya göre; Türkiye'den 17 üniversite, dünya genelinde sıralama yapan 10 kurumdan (Webometrics, SCIMago, US News and World Report, QS, THE, Leiden (CWTS), CWUR, RUR, ARWU ve URAP) en az 5'inin sıralamasında yer aldı.
Bu sonuca göre Erciyes Üniversitesi,6 sıralamaya girerek, Türkiye'deki üniversiteler arasında 11. sırada yer adlı. 2014 yılında 4 sıralama sisteminde yer alan Erciyes Üniversitesi, 2016 yılında 6 sıralama sisteminde yer alma başarısı gösterdi ve ortalama konumunu yükseltti.
Yapılan çalışmada, ABD'de Hobsons EMEA adlı araştırma kurumunun yaptığı araştırmanın sonuçlarına da yer verilerek, üniversitelerin uluslararası sıralamalarda bulunduğu yerin yabancı öğrencilerin tercihinde büyük önem arz ettiği belirtildi.
İlgili kurumun yayımladığı raporda; yabancı ülkelerde uygun bir üniversite arayan öğrenci adaylarının; yüzde 43'ünün ARWU, yüzde 33'ünün THE, yüzde 29'unun CWUR, yüzde 29'unun QS, yüzde 23'ünün URAP, yüzde 21'inin US News, yüzde 7'sinin Webometrics, yüzde 4'ünün Leiden, yüzde 2'sinin U-Multirank ve yüzde 2'sinin de SCIMago sıralama sistemlerinin alan sıralamasını tercih ettiği açıklandı.Ayrıca kendi ülkesi dışındaki ülkelerde eğitim almak isteyen üniversite öğrencisi adaylarının yüzde 26'sının üniversite alan sıralamalarına göre, yüzde 22'sinin mezunların iş bulma oranına göre, yüzde 19'unun üniversite genel sıralamalarına göre, yüzde 17'sinin eğitimin maliyetine ve yüzde 16'sının da bir üniversitenin mezunlarının işe başlama maaşına göre tercih kararı verdikleri belirtildi.
Avrupa Birliği'nin 2014'te yayımladığı 'Rankings in Institutional Strategies and Processes: Impactor Illusion?' başlıklı raporda ise üniversite sıralamalarının önemi vurgulanmakta ve "Sıralamalar, üniversiteler için ulusal ve uluslararası düzeydeki rekabetçi konumları açısından bir uyandırma servisi görevi yapmıştır. Sıralamalar kalıcı olduğuna göre, üniversiteler bu durumla baş etmeyi öğrenmelidir" denildi.
Üniversite sıralama sistemleri konusundaki çalışmaları ile tanınan Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kalınlı tarafından yapılan değerlendirmede, üniversitelerin yabancı öğrenci sayısı ve uluslararası saygın kurumlarla iş birlikteliklerini artırabilmesi için dünya sıralamalarında üst sıralamalarda yer almasının önemini vurguladı.
Kalınlı, bu kapsamda birçok faktörün sıralamalar üzerinde etkili olduğunu, ancak, özellikle konumunu yükseltmek isteyen üniversitelerin, araştırmacılarının kendi bilim alanlarındaki en iyi ve etki değeri yüksek dergilerde daha fazla makale yayımlanmalarının teşvik etmelerinin son derece önemli olduğunu belirtti.
(SK)

04.04.2017 16:31:03 TSI
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