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Tarsus'un Günyurdu Mahallesi'nin içme suyu sorunu çözüldü



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların içme suyu taleplerini dikkate alarak, mahalleye ilave şebeke hattı döşedi.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Günyurdu Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yenice Mahallesi'nden Günyurdu Atgirmez mevkiini besleyen içme suyu hattından yaklaşık 980 metre içme suyu şebeke hattı döşendi. Böylece uzun zamandır içme suyu sorunu yaşayan Günyurdu Mahallesi sakinlerinin sorunu çözüme kavuşturuldu.

Açıklamada ayrıca, içme suyu sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturmak için Gunyurdu ve Özluce Mahalleleriyle birlikte Yenice Mahallesinden su verilmek üzere 23 Mart 2017 tarihinde yapım işi ihalesi için Yönetim Kurulu kararı alındığı ve ihale hazırlık sürecinin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Gunyurdu Mahallesi'nin içme suyu isale hattı ve şebekesi mulga İl Özel İdaresi tarafından yapılarak hizmete sunulmuş olup, 6360 sayılı kanunla idaremiz hizmet alanı genişlemesi nedeniyle içme suyu tesisi idaremize devredilmiştir. İdaremiz tarafından yapılan incelemede içme suyunun yetersiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilerek Gunyurdu ve Özluce Mahalleleriyle birlikte Yenice Mahallesinden su verilmek üzere projelendirilmesi tamamlanmış olup, yapımı için ihale aşaması devam etmektedir. İhale kapsamında 200 milimetre çapında 6 bin 406 metre, 90 milimetre çapında 2 bin 644 metre isale hattı, 2 adet pompa ve 1 adet terfi merkezi bulunmaktadır. Söz konusu yapım işinin ihalesi en kısa sürede tamamlanarak imalata geçilecek ve 2017 yılı içerisinde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacaktır" denildi.

(KYM-Y)



04.04.2017 16:29:45 TSI

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