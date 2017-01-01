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Kavram'dan müzik şöleni



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da Kavram Eğitim Kurumları tarafından 'Kavram starını arıyor' adlı ses yarışması düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen yarışmaya İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Tuşba Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, ünlü sanatçı Mehmet Öndil, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Vanlı sanatçı Mehmet Öndil'in de jüri üyeliğini yaptığı ve 8 öğrencinin hünerini sergilediği yarışmada; Ömer Faruk Dede birinci olurken, Berfin Değirmenci ikinci, Veysel Adar Koç ise üçüncü oldu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan skeçlerin sunumu ile devam eden programda, Mehmet Öndil seslendirdiği türkülerle izleyicilere hoş vakit geçirtti. Daha önce düzenlenen etkinliklerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere plaket sunumu ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.

Program sonunda bir açıklamada bulunan Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Aslan, eğitimi biraz olsun zevkli hale getirmek amacıyla böyle bir programın düzenlendiğini belirterek, "Amacımız, öğrencilere sosyal bir etkinlik coşkusu yaşatmak ve biraz daha eğitimi zevkli hale getirmekti. Çünkü eğitimi ne kadar zevkli hale getirirsen o kadar doğru öğrenirler diye düşündük. Bu nedenle hem Kavram Temel Lisesi hem de Öz Kavram Özel Eğitim Kursu bünyesindeki öğrencilerimizle bir araya geldik. Güzel bir müzik şöleni oldu. Amacımız hem öğrencilerimizi eğlendirmek hem de eğitime biraz katkı sunmaktı. Bundan da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)



04.04.2017 16:31:20 TSI

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