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Halk oylamasına doğru

- Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç:

- "Cumhuriyeti korumak ve yükseltmek görevimiz"



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ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, "Biz gençliğimize güveniyoruz ve ülke yönetiminde söz sahibi olmaları için seçilme yaşını önce 25'e düşürdük, şimdi oylanacak Anayasa değişikliği ile 18 yaşında seçme hakkına sahip olan gençlere seçilme hakkını da kazandıracağız. Gençlerimizle birlikte güçlü bir Türkiye, güçlü bir yönetim sistemiyle Cumhuriyeti korumak ve yükseltmek görevimiz" dedi.

Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek Anayasa değişikliği maddelerini vatandaşlara anlatmaya devam ediyor. Kaş ilçesinde ev ve işyeri ziyaretleri yapan, mahalle toplantılarında Anayasa değişikliğine neden 'Evet' denilmesi gerektiğini anlatan Milletvekili Enç, "Ana muhalefet partisi CHP başta olmak üzere hayır platformunun türlü türlü yalan ve karalamalarla vatandaşları korkutmaya çalıştığını görüyoruz. 18 maddeyle sınırlı Anayasa değişikliği metniyle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddia ve söylemlerle insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir yönetim sistemini engelleme çabası içindeler. 18 yaşından itibaren gençlerimizi bu güçlü yönetim sistemine dahil etmek istiyoruz, ona da karşı çıkıyorlar" diye konuştu.



"Atatürk'ün güvendiği gençlere CHP güvenmiyor"

2011 yılında seçim beyannamesinde seçilme yaşını 21'e düşüreceğini vadeden, 2015 yılında 18'e düşürülmesini teklif eden Ana muhalefet partisi CHP, bugün halk oylamasına giderken, (Böyle şey olmaz) diyerek karşı çıkıyor. 2019 yılında yapılacak seçimlerde 2 milyondan fazla gencimiz oy kullanacak. Yarısı erkek, yarısı kızlarımız kadınlarımızdan oluşuyor. Biz bu değişiklik ile aynı zamanda gençlerimize, kızlarımıza ve kadınlarımıza seçilme hakkını da kazandıracağız. Sadece milletvekilliği olarak düşünmeyin, belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık seçimlerinde de aday olabilecekler. Sözde gençlere, kızlara, kadınlara önem verdiğini söyleyen CHP, işte gençlerimize bu hakların verilmesine karşı çıkıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil! İstikbâl sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz." Bu sözleri ile Cumhuriyet'i yalnızca korumak değil, yükseltmek görevini de gençlere verirken, onun kurduğu CHP, bugün gençlerin yönetimde söz sahibi olmasını istemiyor" dedi.

Ana muhalefet partisi CHP'nin sürekli tezatlıklar içinde olduğunu belirten Enç, "Biz milli iradenin temsil edildiği TBMM'yi daha da güçlendirmek, yasama ve denetim yetkilerini artırmak için Anayasa değişikliği çalışmalarına başlarken, (Bu anayasa değişikliğini kan dökmeden yapamazsınız) diyen CHP'nin bir vekili geçtiğimiz günlerde "Evet çıksa da sevinmeyin. Evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi de yedi sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz. Ortalığı yıkarız ama yine de devleti yönetmenize izin vermeyiz", diyerek milleti denize dökmekten bahsediyor, eski genel başkanı Baykal da bu sözleri destekleyen benzeri açıklamalarla bozgunculuğa davetiye çıkarıyor. Tüm bu densizlikler yetmezmiş gibi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, 250 şehidimiz, 2 binden fazla gazimizin yaralandığı hain FETÖ darbe girişimi hakkında, suçlu hainleri ülkemize teslim etmeyen, Alman istihbaratının, Amerikan istihbaratlarının ağzıyla konuşup, "15 Temmuz kontrollü darbedir" diyebiliyor. Atatürk ve Cumhuriyet söylemlerinin arkasındaki CHP yönetiminin, artık neye ve kime hizmet ettiklerini anlamakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



04.04.2017 16:32:59 TSI

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