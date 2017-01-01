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Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesinin temelleri atıldı

04 Nisan 2017 Salı, 16:27
Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesinin temelleri atıldı
Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesinin temelleri atıldı

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - KARDEMİR A.Ş. tarafından yapı üstlenilen Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesinin temeline ilk harç düzenlenen törenle döküldü.
Temel atma törene Vali Mehmet Aktaş'ın yanı sıra 23. Dönem TBMM Eski Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KARDEMİRR AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç ve Genel Müdürü Ercüment Ünal, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, KARDEMİR işçileri ile davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Vali Aktaş "Kuruluşuyla kentimize hayat vermiş olan KARDEMİR, kurulduğu günden bu güne adeta kalbin vücuda kan pompalaması gibi, şehirdeki ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın en önemli kaynağı olmuştur. Kuruluşu ile ülkemiz için umut ve övünç kaynağı, ilimiz için de iş ve aş vesilesi olan KARDEMİR, her dönem "bu şehirden aldığını yine bu şehre vermenin'' kadirşinaslığını göstermiştir. Yarattığı ekonomik değerin yanında, ilimize birçok eğitim, kültür ve spor tesisi de kazandırmıştır. Temelini atacağımız Anadolu İmam Hatip Lisesi de bu zincirin en önemli ve anlamlı halkalarından biri olacaktır. Karabük, eğitim alanında çok mesafeler almış, ülkemizin önde gelen illerinden biridir. Bununla birlikte bugün, burada temelini attığımız eğitim kurumu Karabük'ün eğitim seviyesini çok daha yukarılara çıkaracaktır. Hizmete girdiğinde, milli ve manevi değerlerine bağlı, erdemli, ahlaklı ve idealleri için yaşayan bireyler yetiştireceğine yürekten inandığım okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum."dedi.
Protokol konuşmalarının ardından Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesinin temeline ilk harç Vali Mehmet Aktaş ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak döküldü.
(ÇU-YE-Y)

04.04.2017 16:34:21 TSI
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