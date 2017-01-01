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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Başkan Köken OSB´yi anlattı

04 Nisan 2017 Salı, 16:27
Başkan Köken OSB´yi anlattı
Başkan Köken OSB´yi anlattı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - OSB Müteşebbis Heyetinden tam puan alarak ikinci kez Başkan seçilen Deniz Köken yapmış olduğu hizmetleri ve projelerini anlattı.
43 milyon 250 bin metrekarelik alanı ve 5 bölgesi ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gaziantep OSB gücüne güç katarak büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan ve sanayicilerden tam not alan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken yapmış olduğu hizmetleri anlattı. GAOSB'nin, kuruluşu, yapısı, projeleri ve çalışmalarının yanı sıra Gaziantep ve Türkiye genelinde yaşanan sosyo ekonomik gelişmeleri takip eden ve bu değişime, gelişime ayak uydurabilen dev bir mekanizma olduğunu belirten Başkan Köken, "Daha teknolojik, daha yenilikçi bir anlayış ve 130 bin çalışanımız ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye'nin göz bebeği olmuştur" dedi.

"Kalitemizi tescilledik"
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin kalitesinin tescillendiğini anlatan Köken, "Güçlü bir Türkiye için daha yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üreten OSB şart. Türkiye´nin göz bebeği olan sanayimizin ve müdürlüğümüzün kalitesini TSE ile yapmış olduğumuz çalışmaların ardından İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve GAOSB Atık Su Arıtma Tesisimiz İçin aldığımız "ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi" ile tescilledik" dedi.


"Trafik sorununu çözüme kavuşturduk"
Kentimizin en kalabalık bölgelerinden birisi olan Organize Sanayi Bölgemizde yapılan vasıta üst geçidinin OSB trafiğine nefes aldırdığını vurgulayan Başkan Köken, "Her gün yüzbinlerce vatandaşımız sanayimize geliyor ve 3. Bölge içerisindeki hemzemin geçiti kullanıyordu. Haliyle trafik sıkışıklığı ve kazalar meydana gelmekteydi. Bizlerde bu sorunu kökünden çözmek adına bir üst geçit yaptık. Bu proje sayesinde rahatlattık ve olası kazaların önüne geçmiş olduk. Ayrıca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Ana yollarda, trafik akışını ve trafik düzenini sağlamak, Bölgemiz içerisindeki kaza oranını en az indirgemek amacıyla 8 adet kavşağa Trafik sinyalizasyon çalışması yaptık. Bölgemiz içerisinde uzun süreli beklemesi gereken ağır tonajlı arabaların yol kenarlarında bekleyip trafiği olumsuz etkilememesi için, Bölge Müdürlüğümüz tarafından belirlenen noktalara 10.000 m2 alanlara sahip tam teşekküllü tır parklarını bitirerek trafiğe nefes aldırdık" dedi.

"Daha yeşil bir OSB için kolları sıvadik
Daha yeşil ve daha temiz bir sanayi hedefi ile başladığımız bu yolda çok ciddi yol katettiklerini söyleyen Başkan Deniz Köken, "Son yapmış olduğumuz kampanyamız ile OSB´mize 10 bin yeni ağaç kazandırdık. GAOSB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen yeşil alanların artırılmasına, ağaçlandırılacak yeşil alan sahaları içerisinde kalıcı ve güzel görünümlü bitki materyallerinden dikim gerçekleştirdik. Geleceğimizin gençlerine yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefi ile başladığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"GAOSB yeni itfaiye binası hizmete hazır"
Gaziantep Organize sanayi bölge müdürlüğümüzce bölgemizde yaşanan yangın ve afet durumlarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için müdürlüğümüz teknik ekibi tarafından projelendirilen Merkez itfaiye Binasının hizmete açıldığını ifade eden Başkan Köken, Yeni itfaiye binamız modern ve örnek bir hizmet binası olup, eğitimli personeli ve tam donanımlı araçları ile ülkemizde bulunan diğer 300 OSB arasında ön sıralarda yer alacak hale getirilmiştir. Siz değerli sanayicilerimize daha kaliteli ve güvenilir hizmet verilebilmesi için güçlendirilen itfaiye filomuz, son teknoloji ile inşa edilen yeni hizmet binasında, Gaziantep OSB sınırları içinde inşallah bir güven merkezi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"GAOSB 5. sanayi hamlesini tamamladı"
Gaziantep´in sanayi üretimiyle, ihracatıyla Türkiye´nin büyümesine pozitif katkı verdiğini kaydeden Başkan Köken, şehrin başarısının en somut örneğinin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olduğunu, şu anda 1.000´in üzerinde fabrikamızın bacaları tütüyor. 1969 yılında kurulan Gaziantep Organize Sanayi Bölgemiz, 5´nci genişleme hamlesini tamamladı. 19 milyon 250 bin metrekarelik alandan oluşan 5´inci genişleme alanının tahsise açılmasıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor, Eylül 2017 itibari ile bölgemiz tamamen doğalgaza kavuşmuş oluyor. 5. Bölge´ ye enerji vermek amacıyla, geçici olarak havai hat yapımı devam ediyor. Şuanda 5. Bölge de 132 sanayicimiz enerji kullanmaktadır. 5. Bölge 1. etap yol açma çalışmaları tamamlanmış olup 2. etap altyapı çalışmaları ile yol açma çalışmalarını bitirdik. Bu etapta bulunan 28 km lik yolun tamamını ulaşıma açtık. 5. Kısım 2. Etap altyapı çalışmaları kapsamında yapılmış olan yağmursuyu hattının yüzde 90´ı ve atıksu altyapı hattının yüzde 95´ini tamamladık" dedi.

"kalifiye eleman ihtiyacını çözüyoruz"
Temeline insanın alınmadığı hiç bir işten başarı elde edilemeyeceğini savunan Köken, "İş gücünü ve tasarrufu makinalardan ziyade insan gücünden kazanabilirsiniz. Bu yıl ilk mezunlarını vereceğimiz ve Sanayicimize kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla açtığımız, Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´ne ek bina olarak Gaziantep Mesleki Eğitim Kompleksi Binasını hizmete açtık. Teorik ve pratikte öğrencilerimiz bu yeni tesis ile mesleki anlamda bir adım daha önde olacaklar" ifadelerine yer verdi.

"Çamurdan enerji üreteceğiz"
Gaziantep Organize Sanayi Bölgemiz de evsel ve endüstriyel atıklardan enerji üretmek amacıyla şu an proje aşamasında olan bir tesis kurulacağını sözlerine ekleyen GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, "Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi yaptırmak amacıyla bir ihale açtık. İhale sürecimiz şuan değerlendirme aşamasındadır. Kurulacak tesisimiz iki etaptan oluşacak olup toplam 240 ton/günlük çamur yakma kapasitesine sahip olacaktır. Bu tesis sayesinde hem enerji ihtiyacımızın bir kısmını karşılayacağız hem de daha temiz bir çevre oluşturacağız" diye konuştu.
(SD-Y)

04.04.2017 16:34:22 TSI
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