04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Demirtaş: "Muhtarlıklarımız birer hizmet kapılarıdır"

04 Nisan 2017 Salı, 16:28
Demirtaş: "Muhtarlıklarımız birer hizmet kapılarıdır"
Demirtaş: "Muhtarlıklarımız birer hizmet kapılarıdır"
- Vali Demirtaş, merkez ilçedeki muhtarlar ile buluştu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarlık müessesinin, halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğunu söyledi.
Vali Demirtaş, Adana'nın merkez ilçelerinde görev yapan yaklaşık 250 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.
Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Çukurova Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fatih Yılmaz, daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Toplantının açılışında muhtarlara hitap eden Vali Demirtaş, muhtarlık müessesinin, halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çekti.
Vali Demirtaş konuşmasında, "7 Nisan Cuma günü ilimizde konuk etmekten büyük onur duyacağımız ve en iyi şekilde ağırlayacağımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık vurguladığı üzere, siz değerli muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve devletimiz arasında birer köprüsünüz. Vatandaşlarımız, yaşadıkları mahallelerdeki sorunlarını sizler aracılığıyla dile getiriyor, kamu kurum ve kuruluşları olarak bizler de bu sorunları çözmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sıkça bir araya geldiğimiz siz değerli muhtarlarımızın, mahallelerinize sahip çıkmanız çok önemli. Mahallelerinize hizmet noktasında üstlendiğiniz görevi en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyor, vatandaşlarımızla birlikte sizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışlar gerçekleştireceği törene davetlisiniz. Ayrıca vatandaşlarımızın törene gelişlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait otobüsler ve metro tüm gün, özel toplu taşıma araçları ise, Cuma Namazı'ndan sonra vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek olup, muhtarlarımızın mahallelerindeki vatandaşlarımıza bu konuda yardımcı olsunlar" dedi.
Vali Mahmut Demirtaş'ın açılış konuşmasının ardından muhtarların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantı soru-cevap bölümüyle sürdü.
Toplantıya katılan muhtarlar Vali Mahmut Demirtaş'a, mahallerinde yaşanan su ve kanalizasyon alt yapı eksiklikleri, eğitim, sağlık, elektrik, uyuşturucuya mücadele, yol ve okul talebi, şantiyesi kurulan ve kamulaştırma çalışmaları devam eden çevre yolu gibi çeşitli konulardaki talep ve beklentilerini anlattı.
(ELF-Y)

04.04.2017 16:35:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik Adana'da
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK ADANA'DA
Adana'da kadının darbedilerek öldürülmesi davası
YEREL

ADANA'DA KADININ DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI
LYS Kozan'da yapılacak
YEREL

LYS KOZAN'DA YAPILACAK
Adana’daki &quot;taksi çağırma cinayeti&quot; davasında karar
YEREL

ADANA’DAKİ "TAKSİ ÇAĞIRMA CİNAYETİ" DAVASINDA KARAR
Adana'da sahte şampuan operasyonu
YEREL

ADANA'DA SAHTE ŞAMPUAN OPERASYONU
Adana Devlet Tiyatrosu, 2 oyun ile 5 ilde perde açıyor
YEREL

ADANA DEVLET TİYATROSU, 2 OYUN İLE 5 İLDE PERDE AÇIYOR
Okulun ikinci katından atlayan öğrenci yaralandı
YEREL

OKULUN İKİNCİ KATINDAN ATLAYAN ÖĞRENCİ YARALANDI
Ünüvar: &quot;Halkımızı doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz&quot;
YEREL

ÜNÜVAR: "HALKIMIZI DOĞRU ŞEKİLDE BİLGİLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
“Ekonomi İstişare Toplantısı”
YEREL

“EKONOMİ İSTİŞARE TOPLANTISI”

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov: &quot;Adana'da kendimi evimde hissediyorum&quot;
YEREL

TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ KASEİNOV: "ADANA'DA KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"
Çelikcan: &quot;Eğitimlerimiz ile aileler çocuklarını hayata daha iyi hazırlıyor&quot;
YEREL

ÇELİKCAN: "EĞİTİMLERİMİZ İLE AİLELER ÇOCUKLARINI HAYATA DAHA İYİ HAZIRLIYOR"
Adana'daki terör örgütü davası
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ DAVASI
Sözlü: &quot;Kolektif bir ruhla hareket ediyoruz&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "KOLEKTİF BİR RUHLA HAREKET EDİYORUZ"
Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen zanlıya müebbet hapis talebi
YEREL

AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ZANLIYA MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Adana'da kaybolan kişinin cesedinin bulunması
YEREL

ADANA'DA KAYBOLAN KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI
Adana'daki cinayet
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET
Dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Atlı, anıldı
YEREL

DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU GÜREŞÇİ ATLI, ANILDI
Portakal Çiçeği Karnavalı'na doğru
YEREL

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI'NA DOĞRU
Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARI
AK Parti'li Ünüvar: &quot;Yeni sistemde çalışmayana iktidar yok&quot;
YEREL

AK PARTİ'Lİ ÜNÜVAR: "YENİ SİSTEMDE ÇALIŞMAYANA İKTİDAR YOK"
Mobilyacılarda, KDV indiriminin uzatılacağı sevinci
YEREL

MOBİLYACILARDA, KDV İNDİRİMİNİN UZATILACAĞI SEVİNCİ
KOSGEB KOBİ'leri kredilendirmek için can atıyor
YEREL

KOSGEB KOBİ'LERİ KREDİLENDİRMEK İÇİN CAN ATIYOR
Karalar: &quot;Gençler ülkenin geleceğiyle yakından ilgilenmeli&quot;
YEREL

KARALAR: "GENÇLER ÜLKENİN GELECEĞİYLE YAKINDAN İLGİLENMELİ"
Seyhan Belediyesi bölge şampiyonu oldu
YEREL

SEYHAN BELEDİYESİ BÖLGE ŞAMPİYONU OLDU