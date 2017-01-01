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Demirtaş: "Muhtarlıklarımız birer hizmet kapılarıdır"

- Vali Demirtaş, merkez ilçedeki muhtarlar ile buluştu



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarlık müessesinin, halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş, Adana'nın merkez ilçelerinde görev yapan yaklaşık 250 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Çukurova Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fatih Yılmaz, daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında muhtarlara hitap eden Vali Demirtaş, muhtarlık müessesinin, halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çekti.

Vali Demirtaş konuşmasında, "7 Nisan Cuma günü ilimizde konuk etmekten büyük onur duyacağımız ve en iyi şekilde ağırlayacağımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık vurguladığı üzere, siz değerli muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve devletimiz arasında birer köprüsünüz. Vatandaşlarımız, yaşadıkları mahallelerdeki sorunlarını sizler aracılığıyla dile getiriyor, kamu kurum ve kuruluşları olarak bizler de bu sorunları çözmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sıkça bir araya geldiğimiz siz değerli muhtarlarımızın, mahallelerinize sahip çıkmanız çok önemli. Mahallelerinize hizmet noktasında üstlendiğiniz görevi en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyor, vatandaşlarımızla birlikte sizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışlar gerçekleştireceği törene davetlisiniz. Ayrıca vatandaşlarımızın törene gelişlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait otobüsler ve metro tüm gün, özel toplu taşıma araçları ise, Cuma Namazı'ndan sonra vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek olup, muhtarlarımızın mahallelerindeki vatandaşlarımıza bu konuda yardımcı olsunlar" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın açılış konuşmasının ardından muhtarların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantı soru-cevap bölümüyle sürdü.

Toplantıya katılan muhtarlar Vali Mahmut Demirtaş'a, mahallerinde yaşanan su ve kanalizasyon alt yapı eksiklikleri, eğitim, sağlık, elektrik, uyuşturucuya mücadele, yol ve okul talebi, şantiyesi kurulan ve kamulaştırma çalışmaları devam eden çevre yolu gibi çeşitli konulardaki talep ve beklentilerini anlattı.

(ELF-Y)



04.04.2017 16:35:51 TSI

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