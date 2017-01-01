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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Hisarcık Atatürk İlkokulunun satranç başarısı

04 Nisan 2017 Salı, 16:28
Hisarcık Atatürk İlkokulunun satranç başarısı
Hisarcık Atatürk İlkokulunun satranç başarısı

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilciliğinin düzenlediği Kütahya 2016-2017 Okul Sporları Minik Erkekler Satranç Takım Turnuvasında büyük bir başarıya imza atarak il dördüncülüğünü elde etti.
Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu Satranç Merkezinde düzenlenen Okul Sporları Minikler Satranç Takım Turnuvasında minik erkekler kategorisinde 16 okul takımı katıldı. Hayli heyecanlı, zevkli ve neşeli geçen müsabakalar sonunda Atatürk İlkokulu Minik Erkekler Satranç Takımı antrenör Ali Sevinç yönetiminde iyi bir mücadele sergileyerek 7 puanla il dördüncüsü oldu. 3 gün süren turnuva sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalya verildi.(MA-EFE)

04.04.2017 16:34:15 TSI
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