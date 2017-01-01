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Fadıloğlu ile Milletvekili Yüksel esnafı ziyaret etti

- Fadıloğlu, KÜSGET'te yeni sistemi anlattı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel ile birlikte KÜSGET'teki esnafı ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Yüksel, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandumda oylanacak Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve değiştirilecek Anayasa maddeleriyle ile ilgili esnafa bilgi verdi.

Her fırsatta esnafla bir araya gelmeye özen gösteren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 16 Nisan öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Referandum öncesi halkı bilgilendirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel ile birlikte KÜSGET esnafıyla buluştu. Esnafa Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve değiştirilecek Anayasa maddeleriyle ile ilgili bilgi veren Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Yüksel, esnafın sorduğu tüm soruları yanıtladı. Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Yüksel, esnafın yoğun ilgisi karşısında duydukları memnuniyeti dile getirdi.



"Neden 'Evet' denilmesi gerektiğini anlatacağız"

Yeni sistemin hızlı karar alan, hızlı icraat yapan etkin bir yönetim modeli olacağına vurgu yapan Fadıloğlu, "Bu referandumda devlet ve millet bütünleşecek, çift başlı sistem ortadan kalkacak. Daha demokratik daha özgür bir Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Tüm halkımızın 16 Nisan'da çok yüksek oranda 'evet' diyeceğine yürekten inanıyorum. Bu sistemi halkımıza tüm detaylarıyla anlatıyoruz. 16 Nisan'a kadar mahalle mahalle, sokak sokak, ev eve gezerek halkımıza neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatacağız" dedi.



"Vatandaşlarımız en doğru kararı verecektir"

Türkiye'de son 15 yılda yapılan yatırımlardan daha da fazlasını yapabilmenin yolunun referandumdan geçtiğine işaret eden Yüksel, "Halkımızı ne kadar bilgi sahibi yaparsak, referandum sonuçlarından da o kadar evet çıkacağına inanıyorum. Güçlü bir Türkiye için yeni sistem oldukça önemli bir yere sahip. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi, Türkiye'nin geleceği açısından da çok önemlidir. İnanıyorum ki vatandaşlarımız en doğru kararı verecektir" diye konuştu.

(SD-Y)



04.04.2017 16:36:47 TSI

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