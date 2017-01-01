Merhum Alparslan Türkeş ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Odunpazarı İlçe Teşkilatı tarafından, merhum Alparslan Türkeş'i anmak için vefatının 20. seneyi devriyesinde lokma dağıtıldı.
Çarşı Camisindeki lokma dağıtımına davetliler yoğun ilgi gösterdi. Milliyetçi Harekat Partisi Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Ali Rıza Kahveci, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 4 Nisan. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümünün 20. seneyi devriyesi nedeniyle lokma tatlısı dağıtıyoruz. Programımıza akşam ile yatsı namazı arasında Çarşı Cami'sinde mevlidi şerif okutarak devam edeceğiz. Mevlidimize tüm halkımız davetlidir" dedi.
(İHA-MET-Y)
04.04.2017 16:37:41 TSI
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