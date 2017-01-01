Emniyet Teşkilatında Vali Aktaş'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - 10 Nisan 1845 yılında kurulan Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay beraberinde Müdür Yardımcıları ile birlikte Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret ettiler.
4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Polis Haftası kutlama programı hakkında Vali Mehmet Aktaş'a bilgiler vererek çiçek takdim etti.
Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılını ve 10 Nisan Polis Haftasını kutlayan Vali Mehmet Aktaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gece gündüz demeden teşkilatın her kademesinde görev yapan fedakâr emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutladı.
(ÇU-YE-Y)
04.04.2017 16:38:15 TSI
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