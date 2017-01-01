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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana Devlet Tiyatrosu, 2 oyun ile 5 ilde perde açıyor

04 Nisan 2017 Salı, 16:31
Adana Devlet Tiyatrosu, 2 oyun ile 5 ilde perde açıyor
Adana Devlet Tiyatrosu, 2 oyun ile 5 ilde perde açıyor

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) 2 ayrı oyunu ile 1-30 Nisan tarihleri arasında turne yollarında.
Adana Devlet Tiyatrosu, Vadeha Atiyeh'in yazdığı, Can Gürzap'ın çevirdiği, Fırat Demirağ'ın yönettiği "Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı çocuk oyunuyla 2 Nisan Pazar günü saat 11.00-14.00'de Osmaniye Cebelibereket Kültür Merkezi'nde, 4-5 Nisan tarihleri arasında Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi'nde, 7 Nisan Cuma günü Kilis Kültür Merkezi'nde, 28-29-30 Nisan tarihlerinde ise Ankara Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali'nde 6 temsil minik sanatseverlere perde açacak.
Adana Devlet Tiyatrosu'nun ikinci turne oyunu olan, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği, H. Barış Özkan, İ. Gözde Korbek, Murat Özben ve M. Akif Özdemir'in rol aldığı, seyircinin büyük beğenisini toplayan "Silahlı Manzara" adlı oyun 21-22 Nisan tarihlerinde Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyircisiyle buluşarak Nisan ayı turnelerini sonlandıracak.
(ELF-Y)

04.04.2017 16:38:46 TSI
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