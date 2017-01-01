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Başkan Soğanda'dan köy ziyareti

04 Nisan 2017 Salı, 16:32
Başkan Soğanda'dan köy ziyareti
Başkan Soğanda'dan köy ziyareti

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Gürpınar ilçesini ziyaret ederek, 5 köyü gezdi.
İlk olarak ilçe merkezinde bulunan seçim bürosunu ziyaret eden Başkan Soğanda, burada İlçe Başkanı Halit Toktaş, AK Parti Gürpınar Belediyesi Meclis Üyesi Ebubekir Ertaş ve partiler tarafından karşılandı. Gürpınarlılarla ile bir süre görüşen Başkan Soğanda, daha sonra Güzelsu bölgesinde bulunan Koçgüden köyüne geçerek vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Ardından Yedisalkım, Tutmaç, Alnıak ve Mollahüseyin köylerini de gezen Soğanda, 16 Nisan'ın Gürpınar için, Van için ve Türkiye için bir milat olacağına inançlarının tam olduğunu vurguladı. Başkan Soğanda, "16 Nisan bir seçim değildir. Herhangi bir partiyi seçmeyeceğiz. Bu bir halk oylamasıdır. Çocuklarımızın geleceği için, darbelere dur demek için, AK Parti hükümeti dönemine kadar bölgede yaşanan olayların son bulması için bizler evet diyoruz. Terör örgütlerinin bir daha hortlamaması için bizler evet diyoruz. Peki hayır diyenler ne diyor? Neyin çabası içerisindedirler? Ben inanıyorum ki Gürpınar halkımız her şeyin bilincindedir. Kimlerin hizmet getirip, kimlerin huzuru kaçırdığını çok iyi bilmekteyiz. Birçok iş adamımız şu an yatırım yapabilmek için 16 Nisan'ı bekliyor. Huzur olduğu vakit iş adamlarımız gelip burada yatırım yapabilirler. Görüyoruz bazı yerlerde, yüzde 99 HDP birinci parti çıktı. Ne yaptılar bugüne kadar oralara? Kobani olaylarında yakıp yıkmadılar mı? İş adamları bunların gerçek yüzünü biliyor. Biliyorlar ki yatırımı getirdiklerinde yakıp yıkacaklar, işçilerini kaçıracaklar. Bu yüzden sandıkta şer güçlere karşı güçlü bir evet çıkarıp Türkiye'nin geleceği için birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Soğanda, daha sonra köylerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm aşamasında gerekli mercilerle görüştükten sonra Güzelsu'ya geçerek bir kahvehanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
Güzelsu Mahalle Muhtarını da ziyaret eden Soğanda ve beraberindekiler, ardından ilçeden ayrıldılar.
(MSA-Y)

04.04.2017 16:38:58 TSI
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