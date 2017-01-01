Başiskele'de park ve çocuk oyun alanlarının sayısı artıyor
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İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi ilçeye yeni park ve çocuk oyun alanları kazandırmaya devam ediyor.
Başiskele Belediyesi park ve yeşil alan ihtiyacı olan alanların düzenleme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da mevcut parklarda oyun gruplarının tamir ve bakımlarını yaparak yaz sezonuna hazırlıyor. Ekipler ilçeye kazandırılacak parkların içerisini çocuk oyun grupları, spor kondisyon alanları, oturma dinlenme alanları gibi çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılara hitap edecek kullanışlı araç ve gereçlerle donatıyor.
(İG-İÇ)
04.04.2017 16:40:04 TSI
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