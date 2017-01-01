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Şampiyon Güreşçi, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Macaristan'ın Szombathely kentinde gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazanan, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü birinci sınıf öğrencisi Murat Ertürk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi'nden şampiyon bir güreşçinin çıkmasının gurur verici olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, Macaristanlı rakibini 55 saniyede tuş eden Milli güreşçi Ertürk'ü tebrik etti. Çomaklı: "Geçmişte çeşitli spor dallarında şampiyonlar çıkaran şehrimiz ve üniversitemiz, bu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son yıllarda kış sporları başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli başarılar elde eden üniversitemiz, sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaktır. Üniversite olarak tüm spor dallarına destek veriyoruz. Üniversitemiz öğrencisi olan ve Altın madalyayı şehrimize kazandıran güreşçimiz Murat Ertürk'e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Milli güreşçi Ertürk de Avrupa şampiyonasında ilk turdan itibaren zorlu müsabakalara çıktığını belirterek, altın madalya serüvenini anlattı. "Hedefim Erzurum'a olimpiyat şampiyonluğunu getirmek ve üniversitemin ismini dünyaya duyurmak" diyen Ertürk, gençlerin tüm spor dallarında desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Çomaklı, şampiyon güreşçiye Cumhuriyet altını hediye etti.

(ERZ-AT-Y)



04.04.2017 16:40:06 TSI

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