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Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Babaş, Vali Karadeniz'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek, Vali Karadeniz'e görevinde başarılar diledi. Ayrıca Kulüp Başkanı Metehan Babaş, Vali Yaşar Karadeniz'e adının yazılı olduğu 37 numaralı Kastamonuspor forması ile Kastamonuspor atkısı hediye etti.

Vali Karadeniz ise, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(Vİ-İÇ)



04.04.2017 16:41:17 TSI

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