YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ERÜ'de 'Tıp Bayramı' töreni düzenlendi

ERÜ'de 'Tıp Bayramı' töreni düzenlendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Tabipler Odası tarafından 'Tıp Bayramı' töreni düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen törene, Vali Yardımcısı Hüseyin Nail Anlar, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu,Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, "Erişilebilir sağlık hizmeti, her birey için insan olmaktan kaynaklanan ve Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve ihtiyaçtır" dedi.

Prof. Dr. Per, "Sosyal devlet ilkesi gereği statüsü ne olursa olsun herkes belli standartlarda etkin, kaliteli, eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakârca çalışan, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı amaç edinen bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın ve hekimlerimizin tıp bayramlarını kutluyorum" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da, tıp eğitimindeki sorunlar hakkında bilgi verdi.

Dekan Poyrazoğlu, "Günümüzde tıp eğitimi kötüye gidiyor. Performans baskısı altında çok daha fazla hastaya bakma eğilimi, tıp eğitimin gereksiz gibi görünmesi, eğitimle ilgili faaliyetlere yeterli mali kaynağın ayrılmaması, öğretim üyelerinin motivasyon ve isteklerini kırmıştır. Aynı zamanda öğrenci sayısının fazla olması, usta-çırak ilişkisi temeline dayanması gerekirken tamamen mekanikleşmiş bir tıp eğitimi programı, henüz daha tıp eğitiminin ilk yıllarında başlayan TUS sınavı kaygısı ve baskıları öğrencilerin tıp eğitimine olan motivasyonlarını bozmaktadır. Tıp Fakültelerinin esas amacının sağlık hizmeti veren değil, sağlık eğitimi veren birimler olduğu gerçeği unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.

"Esas Eğitim Hayat Boyu Devam Eden Eğitimdir"

Törenin son konuşmacısı Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise,dünyada ve Türkiye'de üniversite eğitimi, tıp eğitimi çehre değiştirdiğini kaydetti.

Rektör Güven,"Buna uzaktan eğitim sistemi ve seçmeli derslerin sayısının artması gibi faktörler sebep olmuştur. Fakat modern eğitim sadece okulda öğrenilenin yapıldığı bir eğitim değildir, esas eğitim hayat boyu devam eden eğitimdir. Özellikle de tıp eğitiminde hayat boyu eğitim çok daha önemlidir. Çünkü tıp mesleği çok dinamik ve hızlı değişimlerin yaşandığı bir meslektir. Bu değişimlere kendinizi uyduramadığınızda geride kalabilirsiniz. Bu nedenle bütün öğrencilerimize hayat boyu öğrenmenin devam edeceğini öğretmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Gevher Nesibe Teşvik Ödülleri, 2016 yayın sıralamasında ödül alan öğretim üyelerine teşekkür beratları ve spor müsabakaları ödülleri takdim edilmesinin ardından yeni atanan öğretim üyelerine cübbelerinin giydirilmesiyle son buldu.

(SK)



04.04.2017 16:41:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER