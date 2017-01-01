Araç'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
(Fotoğraflı)
İlhan Yazan
KASTAMONU (İHA) - Türk Kızılayı Araç Şubesi tarafından ilçede kan bağışı kampanyası düzelendi.
Araç Belediye Başkanlığı ile Türk Kızılayı işbirliğinde yıllardır devam eden kan bağışı kampanyası, Araç ilçesinde düzenlendi. Araç Belediyesi hizmet binası bahçesinde kan bağışı aracında Araç Belediyesinde çalışan personel tarafından kan bağışında bulunuldu. Vatandaşlarında büyük ilgi gösterdiği kan bağışında 125 ünite kan toplandı.
(Vİ-İÇ)
04.04.2017 16:42:23 TSI
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