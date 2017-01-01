04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Araç'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

04 Nisan 2017 Salı, 16:35
Araç'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
Araç'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

(Fotoğraflı)

İlhan Yazan
KASTAMONU (İHA) - Türk Kızılayı Araç Şubesi tarafından ilçede kan bağışı kampanyası düzelendi.
Araç Belediye Başkanlığı ile Türk Kızılayı işbirliğinde yıllardır devam eden kan bağışı kampanyası, Araç ilçesinde düzenlendi. Araç Belediyesi hizmet binası bahçesinde kan bağışı aracında Araç Belediyesinde çalışan personel tarafından kan bağışında bulunuldu. Vatandaşlarında büyük ilgi gösterdiği kan bağışında 125 ünite kan toplandı.
(Vİ-İÇ)

04.04.2017 16:42:23 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

MÜSİAD'tan Başkan Babaş'a teşekkür ve destek ziyareti
YEREL

MÜSİAD'TAN BAŞKAN BABAŞ'A TEŞEKKÜR VE DESTEK ZİYARETİ
Alman mühendis bisikletle dünya turunda
YEREL

ALMAN MÜHENDİS BİSİKLETLE DÜNYA TURUNDA
Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Babaş, Vali Karadeniz'i ziyaret etti
YEREL

KASTAMONUSPOR 1966 KULÜP BAŞKANI BABAŞ, VALİ KARADENİZ'İ ZİYARET ETTİ
Tosya'da 5 bin kişiye pilav dağıtıldı
YEREL

TOSYA'DA 5 BİN KİŞİYE PİLAV DAĞITILDI
TÜBİTAK 48 Bölge Sergisinde, bölge birincisi Kastamonu oldu
YEREL

TÜBİTAK 48 BÖLGE SERGİSİNDE, BÖLGE BİRİNCİSİ KASTAMONU OLDU
İnşaattan düşen işçi, ağır yaralandı
YEREL

İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ, AĞIR YARALANDI
Kayak merkezlerinde son durum
YEREL

KAYAK MERKEZLERİNDE SON DURUM
Kastamonu'da orman yangını
YEREL

KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI
Cide'de 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği yapıldı
YEREL

CİDE'DE 'OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ' ETKİNLİĞİ YAPILDI