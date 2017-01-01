Köyceğiz'de "Sigorta Borcu" dolandırıcılığı
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Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendisini avukat olarak tanıtarak, hayat sigortası borcu dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz ilçesinde yaşayan Hüseyin Güler isimli vatandaşı arayan ve kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, 7 bin lira özel hayat sigortası borcu olduğunu söyleyerek para istedi.
Borcun hemen ödendiği takdirde 2 bin 500 liraya düşeceğini söyleyen dolandırıcılara posta çeki ile ödeme yapan Güler, kendisinden 3 bin lira daha istenince dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili aranan ve gasp, hırsızlık gibi bir çok suçtan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli C.D., İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Köyceğiz'de çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik şartıyla salıverildi.
Öten yandan, Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların duyarlı olmasını ve bu gibi durumlarda en yakın emniyet birimlerine müracaat edilmesi gerektiğini bildirdi.
(CC-MB-Y)
04.04.2017 16:42:44 TSI
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