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Demokrasi Mahallesi Pazar yerine kavuştu



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve BaşbAKanımız Sayın Binali Yıldırım'ın teşrifleri ile ilimizde yapımı tamamlanan yatırım ve tesislerin toplu açılışında yer alan Toki Kapalı Semt Pazaryeri'nin tanıtım töreninin yapıldığını söyledi.

Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, TOKİ 5. etap Bozkurt Camii yanında inşa edilen Kapalı Semt Pazaryeri'nin tanıtım törenine, Önceki Ekonomi BAKanı AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu,KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye çalışanları ve semt halkı iştirAK etti.

Demokrasi Mahalle Muhtarı Fevzi Şimşek, "Belediye başkanımızın büyük gayretleri ile tamamlanan Pazaryerimizin mahalle halkıma hayırlı olmasını diliyor,başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan ve ekibine teşekkür ederek şimdiye kadar ne istenildiyse hiç bir zaman geri çevrilmediğini ve yardımcı olunduğunu belirten Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekeriya Kaya "şehrimize modern, sağlıklı ve her türlü alt yapısı olan yeni bir semt pazaryeri kazandırmalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Her gün açılış ve temel atma gibi bir etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "TOKİ planlı gelişen ve 2016 yılı içerisinde yapılan yatırımlar ile adeta Melikgazili olmanın farklılığını yaşamAKtadır. Kapalı Semt Pazaryeri ile birçok etkini bir araya getirdik. Öncellikle pazarcı esnafımız için bir modern bir çarşı oluşturduk. Semt halkına yakışır alış veriş alanı inşa ettik. Bu pazaryeri ile hem istihdama, hem ekonomiye hem de bölge kentleşmesine katkı sağladık. TOKİ halkına hayırlı olsun. Bilindiği gibi Melikgazi Belediyesi semt pazaryerleri haftanın bir günü Pazar yeri olarak hizmet verirken, haftanın 6 günü çocuklar için oyun alanı, otopark, Kurban Bayramı'nda Kurban kesim yeri olarak kullanılması gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Pazaryerlerimiz çatı üstü güneş enerji santralleri ile enerji üreten bir konuma geldi. Kendi enerjimizi de kendimiz üretiyor, bütçemize katkı sağlıyoruz. Toki Pazar yerimiz şehrimize, ilçemize, semtimize ve buradan evine helal rızık götürmek için çalışan esnaflarımıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, konuşmasında "Kayseri Belediyelerinin geleceğe yatırım yaptığını ve seçimlik değil halkın gerçek ihtiyaç ve taleplerini yerine getirdiğini bundan dolayı da yeni bir belediyecilik modeli oluşarAK örnek gösterildiğini, Türkiye'de Referans Belediye olan Melikgazi Belediyesini kutladığını ifade etti."

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Temel atma töreninde de burada idik. Çok kısa bir süre sonra açılışını da birlikte yapmAKtan dolayı mutluluk duyuyorum. Başkanımızın ellerine sağlık. Demokrasi Mahallesi sAKinlerine yAKışır bir Pazaryeri hayata geçirilmiş. Başkanımız sadece Pazaryeri yapmıyor enerjisini kendi üreten maliyetini de 3-4 yılda amorti eden belediye ve il ekonomisine katkı sağlayan önemli bir faaliyette bulunuyor.Referans hizmetlerinden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç ve ekibini kutladığını belirtti.

Mahalle Muhtarı Fevzi Şimşek Mahalle halkı adına, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya da pazarcı esnafları adına Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim ettiler.

Tanıtım töreni sonrası katılımcılara Melikgazi Belediyesinin geleneksel ikramları olan Aşure AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milletvekili İsmail Tamer ve Başkan Memduh Büyükkılıç tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Pazar esnafını ziyaret ederek alışveriş yaptı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

(sk)



04.04.2017 16:42:48 TSI

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