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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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İlkadım'dan camilere estetik rötuş

04 Nisan 2017 Salı, 16:36
İlkadım'dan camilere estetik rötuş
İlkadım'dan camilere estetik rötuş

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, cami ve ibadet alanlarına büyük önem verdiklerini söyledi.
İlkadım Belediyesinin cami ve ibadethanelerde yaptığı tadilat, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. İlkadım Belediyesi tarafından Kefeli Camisi abdesthanesi yenilendi. Başkan Tok, Kefeli Camisi abdesthanesinde incelemelerde bulundu.

"İbadethaneler önemli"
İlkadım Belediyesi olarak cami ve ibadet alanlarına büyük önem verdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yalı Camisi'nde yaptığımız proje büyük beğeni kazandı. Hemen hemen her mahallede yıllarca bakımları ihmal edilen camilerinin tamamında mutlaka bir çalışmamız var. Karadeniz'in en büyük Külliye ve Camisini de Samsunluların hizmetine sunmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaların sonunda camilerimiz cemaatin toplanabildiği, sohbet edebildiği ve kaybetmekte olduğumuz komşuluk ve dostluk ilişkilerinin yeniden filizleneceği alanlar haline geliyor" dedi.
(SAM-SLH-Y)

04.04.2017 16:43:02 TSI
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