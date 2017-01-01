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2. İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

- Eskişehir'e 2017'nin birinci dönem yatırımlarının toplam proje bedelleri 6 milyar 617 milyon lira

- Eskişehir Valisi Azmi Çelik;

- "Eskişehir'de yatırımcı kuruluşların 344 adet yatırım projesi bulunuyor"



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, 2017 yılı birinci dönem itibarıyla il genelinde 22 yatırımcı kuruluş ve 13 mahalli idarenin yatırımlarının toplam proje bedellerinin 6 milyar 617 milyon 283 bin 164 lira, 2017 yılı ödeneğinin ise 1 milyar 50 milyon 359 bin 675 lira olduğunu belirtti.

Eskişehir'de 2017 yılının 2. İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Eskişehir Valiliği binasında bulunan Yunus Emre Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı Eskişehir Valisi Azmi Çelik başkanlığında yürütüldü. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Vali Çelik yaptı. Eskişehir'de 35 kuruluşun ilk dönemde yatırım yaptığına değinen Vali Çelik, "İlimizdeki kamu yatırımlarının 2017 yılı birinci dönem itibarıyla genel durumlarına baktığımızda, ilimizde 22 yatırımcı kuruluş ve 13 mahalli idare ile birlikte 35 kuruluş yatırım yapmıştır. Bu yatırımların toplam proje bedelleri 6 milyar 617 milyon 283 bin 164 lira olup, 2017 yılı ödeneği 1 milyar 50 milyon 359 bin 675 lira, dönem sonu harcaması 71 milyon 239 bin 145 liradır. Toplam 471 adet projenin 18'i tamamlanmış, 53'ü ihale aşamasında, 49'u hazırlık aşamasında ve 219'u devam etmekte olup, 132 projeye ise henüz başlanmamıştır.

Bu projelerin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme oranı yüzde 45 olup, ortalama nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 36'dır" dedi.



"Eskişehir'de yatırımcı kuruluşların 344 adet yatırım projesi bulunuyor"

Eskişehir'deki yatırımcı kuruluşların 344 adet projesinin bulunduğu kaydeden Vali Çelik, mahalli idareler tarafından ise 127 adet yatırım projesinin yürütüldüğünü belirtti. Vali Çelik, "İlimizdeki yatırımcı kuruluşların 344 adet yatırım projesi bulunmakta olup bu projelerin toplam bedeli 5 milyar 692 milyon 792 bin 303 liradır. 2017 yılında projelere toplam 514 milyon 514 bin 9 lira ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 38 milyon 237 bin 784 lirası harcanmıştır. Bu projelerin 14'ü tamamlanmış, 158'i devam etmekte, 39'u ihale aşamasında, 47'si hazırlık aşamasında olup, 86'sına ise çeşitli nedenlerle başlanamamıştır. Mahalli idarelerimizce 127 adet yatırım projesi yürütülmekte olup, bu projelerin toplam bedeli 924 milyon 490 bin 861 liradır. 2017 yılında projelere 535 milyon 845 bin 667 lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 33 milyon bin 361 lirası harcanmıştır. Bu projelerin 4'ü tamamlanmış, 61'i devam etmekte, 14'ü ihale aşamasında, 2'si hazırlık aşamasında olup, 46'sına ise çeşitli nedenlerle başlanamamıştır" diye konuştu.



Sektör sektör Eskişehir yatırımları

Sektörel bazda yatırımları değerlendiren Vali Çelik, tarım alanında 125 adet projenin yer aldığını aktardı. Madencilik sektöründe de 21 projenin bulunduğundan söz eden Vali Azmi Çelik, "Yatırım projelerini sektörel bazda değerlendirdiğimizde, tarım sektöründe 125 adet proje olup, bu projelerin toplam bedeli 374 milyon 518 bin 553 lira, yıllık ödeneği 60 milyon 270 bin 243 lira ve harcaması 5 milyon 422 bin 595 liradır. Bu projelerin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme oranı yüzde 15 olup, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 21'dir. Madencilik sektöründe 21 adet proje olup, bu projelerin toplam bedeli 68 milyon 221 bin lira, yılı ödeneği 27 milyon 426 bin lira ve harcaması 442 bin 525 liradır. Bu projelerin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme oranı yüzde 1 olup, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 2'dir. İmalat sektöründe 9 adet proje olup, bu projelerin toplam bedeli 17 milyon 890 bin lira, yılı ödeneği 17 milyon 890 bin lira olup, dönem sonuna kadar harcama yapılmamıştır. Ulaştırma sektöründe 28 adet proje olup, bu projelerin toplam bedeli 1 milyar 612 milyon 849 bin 800 lira, yılı ödeneği 188 milyon 346 bin 800 lira ve harcaması 5 milyon 232 bin 415 liradır. Bu projelerin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65 olup, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 47'dir. Eğitim sektöründe 76 adet proje olup, bu projelerin toplam bedeli 1 milyar 397 milyon 312 bin 746 lira, yılı ödeneği 205 milyon 949 bin 178 lira ve harcaması 20 milyon 589 bin 496 liradır. Bu projelerin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme oranı yüzde 63 olup, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 63'tür. Sağlık sektöründe 14 adet proje olup, bu projelerin toplam bedeli 1 milyar 311 milyon 940 bin lira, yılı ödeneği 33 milyon 75 bin lira ve harcaması 5 milyın 968 bin 570 liradır. Bu projelerin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme oranı yüzde 31 olup, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 8'dir. Enerji sektöründe 12 adet proje olup, bu projelerin toplam bedeli 316 milyon 93 bin 357 lira, yılı ödeneği 1 milyon 927 bin 141 lira olup, dönem sonuna kadar harcama yapılmamıştır. Diğer kamu hizmetleri sektöründe 186 adet proje olup; bu projelerin toplam bedeli 1 milyar 518 milyon 457 bin 708 lira, yılı ödeneği 515 milyon 475 bin 313 lira ve harcaması 33 milyon 583 bin 545 liradır. Bu projelerin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme oranı yüzde 38 olup, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 38'dir" şeklinde konuştu.

Vali Çelik'in konuşmalarının ardından toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, koordinasyona ihtiyaç duyulan alanlarda görüşlerini belirttiler.

(MSY-MET-Y)



04.04.2017 16:43:37 TSI

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