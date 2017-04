YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alparslan Türkeş Akhisar'da anıldı

MANİSA (İHA) - Türk siyasetinin önemli isimlerinden Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 20. yıldönümünde Manisa'nın Akhisar ilçesinde dualarla anıldı.

MHP ilçe binası önünde düzenlenen anma töreninde merhum Alparslan Türkeş için Akhisar İlçe Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kuran-i Kerim tilaveti okundu. Pilav ve nohut hayrının da yapıldığı programda konuşan MHP İlçe Başkanı İbrahim Uğurlu, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyoruz. 4 Nisan 1997 tarihinde aramızdan ayrılarak ebedi aleme uğurladığımız Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarımızın kurucusu rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'i 20'nci ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. 80 yıllık ömrünün tamamını Türk milliyetçiliğine adamış olan büyük devlet ve dava adamı merhum Alparslan Türkeş'i kaybetmenin acısını halen yüreğimizde derinden hissediyoruz. Merhum başbuğumuz büyük bir vatan sevdalısı olup, her zaman ülke çıkarlarını ön planda tutarak gelecek seçimler yerine gelecek nesilleri ve ülkemizin geleceğini düşünerek hareket etmiştir, attığı her adım millet yararına, söylediği her söz vatan lehine olmuştu. Türk milletinin yaşadığı her yere güneş gibi doğan milli bir heyecan, milliyetçi bir kılavuz, Türk-İslam medeniyetinin yılmaz bir savunucusu olmuştur. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş, ömrü boyunca milyonlarca vatan sevdalısı, imanlı gençler yetiştirmiştir, o'nun ülküsü ve fikirleri aradan geçen 20 yıla rağmen halen ilk günkü heyecanla yaşamaktadır. Büyük devlet adamı merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ülküsü ülkümüz, ufku, ufkumuz olmaya devam etmektedir. Hedefleri doğrultusunda azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu ülkü ve fikirleri; Türk milliyetçileri var olduğu sürece, ülkemizin birlik beraberlik ve dirliğini bozmaya kimse cesaret edemeyecektir. İçinde yaşadığımız günler, merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in, Türk milliyetçilerine gösterdiği istikametin ne kadar doğru ve isabetli olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Buna istinaden bizler; doğru yerdeyiz, doğru yoldayız ve dosdoğru bir hedefin takipçileriyiz. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'ten devraldığımız seviyeli, ilkeli, tutarlı siyaseti; Türkiyemizi 21. yüzyılda lider ülke olma hedefine ulaştırmak adına azim ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

