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LYS İskenderun'da da yapılacak



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) Hatay'ın İskenderun ilçesinde d yapılması için yapılan çalışmalar sonuç verdi.

Sınava gireceklerin sayısının yeterli görülmesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nin (İSTE) kurulması ile birlikte sınavın koordinasyonunun güçlenmesi üzerine, ÖSYM tarafından bundan böyle LYS'nin İskenderun'da da yapılması kararlaştırıldı.

Aynı zamanda ÖSYM İskenderun Koordinatörü olan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "İSTE'nin kurulması ve kurumsal kimliğinin oluşması ile birlikte bu konuda oluşan duyarlılık, istek ve motivasyon bir gerçeğe dönüştü ve artık LYS İskenderun'da yapılabilecek. Artık bu sınava girecek olan, İskenderun ve yakınlarında ikamet eden adaylarımız da sınavdan hemen önceki zamanlarını daha etkin kullanabilecekler. Emeği geçen herkese, özelikle de velilerimize, öğrencilerimize ve ÖSYM'ye teşekkür ediyoruz. Biz de sınavın en güzel şekilde uygulanması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

(MSM-Y)



04.04.2017 16:43:50 TSI

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