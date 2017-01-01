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Mustafa Şükrü Nazlı, Altıntaş ve Dumlupınar'da destek istedi



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Dumlupınar ve Altıntaş'ta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı.

AK Parti Dumlupınar İlçe Teşkilatı ve gençlerle toplantı yapan Nazlı, 16 Nisan'ın önemini anlattı. 16 Nisan'ın ülkemizin önünü açmak için çok büyük bir fırsat olduğunu ve Ülkemize karşı olan tüm şer odaklarına evet diyerek en güzel cevabı vermiş olacağız dedi.

Dumlupınar Eydemir, Allıören ve Ağaçköy'ü ziyaret eden Nazlı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylamasının önemini köylülere anlattı ve destek istedi.

Daha sonra Altıntaş'a geçen Nazlı, Altıntaş Kaymakamını Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret etti.

Önümüzdeki günlerde açılacak olan Altıntaş Devlet Hastanesinde ve Altıntaş'ta bölgenin önemli yatırımlarından olan Beşkarış barajında incelemelerde bulundu. Altıntaş'ta esnaf ziyaretlerinde bulunan Nazlı, akşam kız öğrenci yurdunda öğrencilere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı ve öğrencilerin sorularını cevapladı.

Altıntaş Ak Parti ilçe Başkanı Selahattin Bayram, yaptığı açıklamada,' Milletvekilimiz Şükrü Nazlı ile bugün Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerimizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattık.Altıntaş ilçemizde yapılan yatırımları yerinde inceledik. Bizlere her zaman destek olan sayın vekilime çok teşekkür ediyorum. İnşallah 16 Nisan büyük bir zaferle sonuçlanacak ve 17 Nisan sabahı Yeni Türkiye büyük hedeflere emin adımlarla yürümeye başlayacaktır' dedi. (YD-EFE)



04.04.2017 16:44:42 TSI

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