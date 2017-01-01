Nazilli Ticaret Odasından üniversite - sanayi iş birliği vurgusu
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Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Geçtiğimiz günlerde imalat sanayine yönelik desteklerin anlatıldığı bir toplantı düzenleyen Nazilli Ticaret Odası, üniversite-sanayi iş birliğinin desteklere kavuşmak için şart olduğuna vurgu yaptı.
2017 yılı içerisinde yeni binasına kavuşan Nazilli Ticaret Odası, bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlere hız vererek üyelerine destek sağlamaya devam ediyor. Bilgilendirme toplantılarının sözde kalmaması için büyük çaba sarf ettiklerini aktaran yetkililer, toplantı ve eğitimler sonrasında da etkileşimi sürdürdüklerini aktardı.
Sanayici adım attı, Akademik camia yanıtı hızlı verdi
Sanayici ile üniversiteyi sık sık bir araya getiren Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, sanayicinin akademik bilgiye olan ihtiyacını özel sektörün benimsediğini üniversite - sanayi iş birliği için yapılan olumlu düzenlemelerle akademisyenlerin de sahaya indiğini ifade etti. Asıl büyük işin iki tarafı bir araya getirmek olduğunu dile getiren Arslan, "Özel sektör ve sanayi kavuşmak istiyor. Burada en büyük iş sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Yönetim olarak ilk günden bu yana sürekli bu konunun önemini dile getirmekteyiz. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de ilk olan uygulamalarla bu alanda öncü bir kurumuz. Girişimcilik kurslarımızı akademisyenlerimizle veriyoruz. Uygulamalı eğitimlerimizde ve hatta personel eğitimlerimizde sürekli akademisyenlerle çalışıyoruz. Üniversiteyi sanayisinden, sanayiciyi üniversiteden uzaklaştırmak geleceğimize ve gelişimimize ihanettir" diye konuştu.
(MB-Y)
04.04.2017 16:45:42 TSI
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