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Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi hem hüzünlendirdi hem de coşturdu

04 Nisan 2017 Salı, 16:39
Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi hem hüzünlendirdi hem de coşturdu
Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi hem hüzünlendirdi hem de coşturdu

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonunu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Şef Nedim Tarımcıoğlu Yönetiminde Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ilk konserinde, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ı türküleri ile andı.

Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonunda ki konserde, halk ozanı ve "Bozkırın Tezenesi" olarak hafızalara kazınan Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi Neşet Ertaş türkülerle anıldı. Katılımın yoğun olduğu Neşet Ertaş'ı Anma konserinde koro şefi Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki 55 kişilik koro ve 13 kişilik saz ekibi, halk ozanı Neşet Ertaş'ın 16 farklı eserini seslendirdi. Müzikseverlerin de türkülere eşlik ettiği konsere Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Şen, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, birim amirlerinin yanında çok sayında vatandaş katıldı.
Neşet Ertaş'ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başlayan konserde halkın büyük katılımıyla coşkulu bir gece yaşandı. Oturacak yer bulamayan vatandaşlar yerlere oturarak konseri sonuna kadar koroya eşlik ederek izledi. Yüzlerce kişi Neşet Ertaş'ı anma konserinde hep bir ağızdan türkülere eşlik etti.

Zaman zaman duygulu zaman zaman ise neşeli anların yaşandığı konser yaklaşık 2 saat sürdü. Konser sonunda çiçek taktimi için sahneye davet edilen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan vatandaşların hep bir ağızdan söylediği 'İzmir Marşı' ile yerini aldı ve marşa eşlik etti. Başkan Özakcan," Gecenin başında Neşet Ertaş ile ilgili bir sunum yapıldı. Ben buna bir iki cümle ilave etmek istiyorum. Halk ozanı Neşet Ertaş, merhum Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine verilmek istenen devlet sanatçısı unvanını, bütün sanatçıların aynı zamanda devletin sanatçısı olduğu ve bunun kendisine ayrıcalık gibi geldiği gerekçesiyle kabul etmediğini söyler. Halk sanatçısı olmak ve Halk sanatçısı sıfatı bana yetiyor diyen Neşet Ertaş, bir tek TBMM tarafından verilen Üstün Kültür Hizmet ödülünü kabul etmiş ve bu ödülü de bu kültüre hizmet eden ecdatlarımız ile bu kültüre hizmet edenler için aldım demiştir. Kendisini rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Bu akşam hepimizi coşturan bir güzellik yaşadık. Şefimiz ve tüm koro üyelerimize de teşekkür ederim, emeklerine, yüreklerine sağlık. Değerli vatandaşlar bu tür etkinlikler sizlerle güzel, katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yarınlar, hayırlı bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullanarak Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şef Nedim Tarımcıoğlu'na çiçek taktim etti.
(MU-MB-Y)

04.04.2017 16:47:08 TSI
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