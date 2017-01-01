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GAÜN Öğretim Elemanlarından Karma sergi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının hazırladığı "Yön 2" adlı karma resim sergisi açıldı

GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlen Yön 2 isimli karma resim sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, "Marifet iltifata tabidir" diyerek, sanatçının yaptığı eserleri sergileyip takdir topladığında daha da motive olacağını ve yepyeni eserler ortaya çıkarabileceğini kaydetti. Bayraktar, hayatı salt, akademik çalışmaktan ibaret görmenin yanlış olduğunu vurgulayarak, sanatçıya, sanata değer vermeyen toplumların içine düştüğü kaosların, çıkmazların hep birlikte görüldüğünü da ifade etti. Bayraktar, "Sanat, güzeli görmek, hissetmek; güzel yapmak, güzel düşünmek. Güzel gören güzel düşünür. Kaotik bir ortamda barış ve huzur olmaz. Barış ve huzurun olması için güzeli görmek, güzeli yapmak gerekiyor. Bu bağlamda sanatçılarımıza yeteri kadar değer verirsek güzel ortaya çıkar. Sanatçı olmak için farklı bir ruh hali, özgünlük lazım. Böyle sergiler bir kıstas, değerlendirme yapmamızı sanatı, sanatçıyı ve akademik çalışmayı ayırt etmemizi de sağlıyor. Bu gibi sergilerin yapılması hem Üniversitemiz açısından ayrı bir onur vesilesi hem de sanatçılarımız açısından da yaptıklarını sergileme fırsatı. Bu gibi sergilerin devamını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretim Elemanları Karma Sergisi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde 03 - 14 Nisan 2017 tarihlerinde gezilebilecek.

(KU-SD-Y)



04.04.2017 16:48:21 TSI

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