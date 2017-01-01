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Çukuryurt ve Gömedi Mahallelerinde parke çalışmaları



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Havaların ısınmasıyla birlikte Develi Belediyesine bağlı ekipler köylerdeki parke çalışmalarına tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor.

Sindelhöyük, Yenihayat, Havadan, Kale, Kızık Hoşça ve Çomaklı Mahallelerinde parke çalışmalarını tamamlayan ekiplerin Çukuryurt ve Gömedi Mahallelerindeki çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların program dahilinde ilerlediğini belirten ekipler en kısa sürede bütün köylere parke hizmetinin götürüleceğini belirtti.

(SK)



04.04.2017 16:48:25 TSI

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